Строительство гимназии №3 минстрой будет курировать в «ручном режиме»

Председатель СО РАН Валентин Пармон и ректор НГУ Михаил Федорук обратились к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и выразили обеспокоенность тем, что строительные работы на площадке гимназии №3 приостановлены, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Две недели назад мне сообщили о паузе в работе – якобы, идёт корректировка документов. Две недели прошло – никаких изменений. Сегодня 1-е сентября, у всех торжественные линейки и праздничное настроение. Уверен, что родители учеников гимназии №3 обеспокоены вопросом о том, куда пойдут их дети в 2021 и даже в 2022 году. Времени в обрез, объект сложный, и такими темпами, как сейчас, работать нельзя. Мы не можем здесь, как на некоторых иных объектах, уйти в зиму. Проблем по финансированию нет. Строители отреагировали на жалобы жителей из-за шума, производимого при забивании свай – спасибо за это строителям. Но обычно это не является препятствием настолько серьёзным, чтобы работы вставали на месяц. Можно перестроить график, переключиться на другие виды работ. Сейчас необходимо жёстко регламентировать график, – потребовал Андрей Травников.

Губернатор поручил министру строительства Ивану Шмидту лично, в «ручном режиме», контролировать ход строительных работ на площадке третьей гимназии.

Напомним, второй этап строительства нового здания МБОУ г. Новосибирска «Гимназия №3» в Академгородке за счёт средств бюджета Новосибирской области начался в июне 2020 года. Старое здание гимназии, 1958 года постройки, было снесено. Новая гимназия входит в список первоочередных объектов социальной инфраструктуры Новосибирского научного центра (ННЦ) как территории, на которой активно развивается жилищное строительство и социальная инфраструктура. Кроме того, строительство новой гимназии даст возможность юным жителям Академгородка учиться в максимально комфортных, современных условиях. Ввиду высокой. В 2020 году из бюджета области на строительство направлены дополнительные средства – 150 млн рублей.

Новая гимназия площадью более 15 тысяч квадратных метров рассчитано на 1100 гимназистов. Общая стоимость объекта – более 1 млрд рублей. Новое здание переменной этажности – от 2 до 4 этажей. В нём будет расположено несколько современных спортивных залов, актовый зал и столовая. Строительство объекта планируется завершить в 2022 году. Подрядчиком строительства является ПКФ «Агросервис». В середине августа строительство школы было приостановлено по жалобам жителей. В мэрии сообщали, что на объекте проводится ряд пылезащитных мероприятий, а в проект вносятся изменения для уменьшения вибрационных нагрузок.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области