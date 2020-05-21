Фитнес-клубам предлагают 25% загрузку

По ее словам, фитнес-индустрии Новосибирска предложили на первом этапе работать с загрузкой не более 25% от единовременной пропускной способности объектов.

— На данный момент мы оцениваем эту норму как объективную. Считаем, что она поможет не допустить массового скопления людей в физкультурно-оздоровительных комплексах и мы сможем работать в режиме персональных тренировок, а также индивидуальных занятий под запись, чтобы контролировать заполняемость помещений, — говорит Колмакова.

Директор по развитию Fitnesplex Grand Arena Екатерина Панферова также считает, что решение о загрузке хотя бы на 25% будет неплохим подспорьем для отрасли.

— К сожалению, большинство клубов в Новосибирске уже прошли точку невозврата и вряд ли откроются, — говорит она.

По оценкам Колмаковой, с учетом лимита на посещение залов большинство операторов будет отдавать приоритет персональным клиентам, чтобы обеспечить работой тренеров. Каждый клуб будет принимать решение, как осуществлять запись, и направит эту информацию своим клиентам.