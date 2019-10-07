СГК пополнила парк спецтехники

В 2019 году новосибирское теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании (СГК) пополнило парк специализированной техники. Было закуплено 19 единиц транспорта на сумму более 70 миллионов рублей, в том числе, 5 спецмашин МАВР (мастерская аварийно-восстановительных работ).

На сегодняшний день в новосибирское теплосетевое подразделение СГК уже поступило восемь транспортных средств: МАВРы, КАМАЗы, экскаваторы-погрузчики, грузоподъемный кран и илососная машина. До конца 2019 года доставят еще 11 единиц техники – газели «Фермер», илососные машины, МАВРы, кран-манипулятор и специальный фургон.

80% операций во время ремонтов трубопроводов выполняется с помощью техники. Новый транспорт и оборудование, которым он укомплектован, позволит повысить оперативность и качество выполнения ремонтов на теплосетях.

Сейчас в автопарке теплосетей Новосибирского филиала СГК 195 единиц специальной техники. Подразделения транспортного цеха расположены на восьми площадках Новосибирска, чтобы теплоэнеретики могли оперативно прибыть на место ремонта и ликвидировать дефект.

Замена техники, вышедшей из строя, а также покупка новой осуществляется в рамках инвестиционной программы, которая действует до 2025 года. В 2018 году в новосибирское теплосетевое подразделение прибыло 12 единиц специальных транспортных средств на сумму более 15 млн. руб. В планах на следующий год -приобретение 17 единиц специальной техники на сумму 47 млн. руб.

Как отмечают специалисты, в Новосибирске повреждаемость теплосетей ежегодно растет; значительная часть выявляемых дефектов выявляется на магистральных теплотрассах. Это означает, что ремонтировать их приходится чаще. В прошлом осенне-зимнем периоде на новосибирские теплосети пришлось 50% всех повреждений в общем масштабе городов присутствия компании (напомним, СГК ведет работу в 6 регионах Сибири). Приобретение современной ремонтной техники – необходимое условие для быстрого реагирования в случае аварийной ситуации, мобильности ремонтных бригад и поддержания тепловых сетей в рабочем состоянии.