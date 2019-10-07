У мэра Новосибирска стало девять заместителей

Напомним, что в конце минувшей недели стало известно о предстоящем повышении Анны Терешковой с начальника департамента до вице-мэра. Как в разговоре с корреспондентом InfoPro54 предположила сама чиновница, в случае повышения, скорее всего, ей предстоит курировать уже привычные направления — культуру, спорт и молодёжную политику, а также реализацию связанных с ними федеральных проектов — чемпионаты мира по волейболу, хоккею и другие. Кроме того, пока открытым остаётся вопрос создания единой структуры по контролю за общественными зелёными пространствами и её подчинения.

Как сообщили InfoPro54 в мэрии, распоряжение о новом статусе Терешковой с 7 октября уже подписал глава города Анатолий Локоть. При этом, как сообщают в мэрии, чиновница продолжает возглавлять департамент культуры, спорта и молодёжной политики. Соответствующее распоряжение вышло в пятницу 4 октября. На момент подготовки публикации сведения о Терешковой на странице заместителей главы города на официальном сайте мэрии ещё не появились.

Как ранее сообщалось, с новым назначением в структуре городской власти теперь работают семеро заместителей главы города: Геннадий Захаров, Борис Буреев, Алексей Кондратьев, Валерий Шварцкопп, Олег Клемешов, Анна Терешкова и Артём Скатов.

Фото со страницы Анны Терешковой из Facebook