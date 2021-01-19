Технологии дополненной реальности теперь доступны в художественном музее

Картины Левицкого, Тропинина, Шишкина, Кончаловского и другие шедевры постоянной экспозиции Новосибирского государственного художественного музея теперь можно посмотреть с помощью мультимедиа-гидов в приложении «Артефакт», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего в проекте представлено 40 экспонатов музея, которые были отобраны таким образом, чтобы представить разные разделы постоянной экспозиции – от иконописи XVI века до русской классики и современного искусства.

Воспользоваться технологиями дополненной реальности посетители музея могут, установив на смартфон приложение «Артефакт» (оно доступно на Android и iOS). Все произведения, представленные в проекте, на экспозиции отмечены значком AR. Достаточно навести на картину камеру смартфона, чтобы увидеть интерактивные метки, на которые стоит обратить внимание, узнать интересные факты об этой работе или послушать аудиогид о творчестве художника.

В пресс-службе отметили, что приложение распознает не только подлинные картины, представленные в экспозиции музея, но и их изображения – например, на календарях, магнитах и другой сувенирной продукции. Таким образом, даже у гостей города есть шанс в любой момент «вернуться» к понравившейся картине и освежить в памяти информацию о ней.