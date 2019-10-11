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Платёжная система «Мир» совместно с Банком «Левобережный» запускает онлайн-игру «Карта Мира»

  • 11/10/2019, 15:48
Самые целеустремленные и активные клиенты банка примут участие в «Суперигре» и смогут побороться за 50 000 рублей.

Банк ЛевобережныйДержатели карт «Мир» могут получать скидки и подарки от партнеров платежной системы играючи: достаточно зарегистрировать свою карту в Личном кабинете и выполнять задания на сайте game.privetmir.ru.

Участников захватывающих игр, успешно справившихся со всеми заданиями, ждут специальные призы и бонусы: подписка на ivi, подарочные сертификаты OneTwoTrip, Kari, Sunlight и «Юлмарт». Самые целеустремленные и активные клиенты Банка «Левобережный» (ПАО) примут участие в «Суперигре» и смогут побороться за 50 000 рублей, билеты на матчи сборной России по футболу и не только.

Правила просты:

  • Убедитесь, что Ваша карта «Мир» зарегистрирована в Личном кабинете;
  • Выполняйте задания и играйте на сайте game.privetmir.ru;
  • Зарабатывайте виртуальные монеты, проходя онлайн-квесты или совершая покупки по карте «Мир». 1 покупка от 50 рублей = 1 монета;
  • Открывайте игровые локации за виртуальные монеты (5 для одной локации);
  • Откройте 4 локации и дойдите до Суперигры.

В каждой локации участников ждут сюрпризы, скидки, подписки и сертификаты. Пройдите их все и получите максимальное количество призов. Всего будет разыграно более 35 000 подарков.

Попробовать побороться за главные призы можно до 25 декабря 2019 года.

Фото: пресс-служба банка

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