Платёжная система «Мир» совместно с Банком «Левобережный» запускает онлайн-игру «Карта Мира»

Держатели карт «Мир» могут получать скидки и подарки от партнеров платежной системы играючи: достаточно зарегистрировать свою карту в Личном кабинете и выполнять задания на сайте game.privetmir.ru.
Участников захватывающих игр, успешно справившихся со всеми заданиями, ждут специальные призы и бонусы: подписка на ivi, подарочные сертификаты OneTwoTrip, Kari, Sunlight и «Юлмарт». Самые целеустремленные и активные клиенты Банка «Левобережный» (ПАО) примут участие в «Суперигре» и смогут побороться за 50 000 рублей, билеты на матчи сборной России по футболу и не только.
Правила просты:
В каждой локации участников ждут сюрпризы, скидки, подписки и сертификаты. Пройдите их все и получите максимальное количество призов. Всего будет разыграно более 35 000 подарков.
Попробовать побороться за главные призы можно до 25 декабря 2019 года.
Фото: пресс-служба банка
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