СГК предложила региону перейти на «метод альтернативной котельной»

— Наша работа в 2018 году была построена исходя из планов и тех тарифных решений, которые были приняты АО «Сибэко» в 2017 году, то есть до прихода ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) в Новосибирск. В итоге в рамках ремонтной программы генерации было вложено 1,8 млрд рублей — более 200 млн добавлено к первоначальному плану. Ремонтная программа 5 ТЭЦ в Новосибирске и области на 2019 год оценивается в 2,076 млрд рублей, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Андрей Колмаков.

Также средства пошли на «раскотельнизацию», компания подключилась к работе по утверждению схемы теплоснабжения города. Колмаков пояснил, что СГК заявила о готовности по переносу нагрузки котельных на ТЭЦ, которые сейчас работают на 50-70% своих возможностей. Например, в пиковый период 2017 года при расчетной мощности 1100 Гкал/час ТЭЦ-4 вырабатывала 600 Гкал/час. За 2018 год проведены работы по замещению 10 котельных, из них 7 — за счет средств СГК.

Андрей Колмаков также отметил, что на 10 декабря с начала отопительного сезона 2018-2019 годов в Новосибирске уже выявлено 1119 повреждений на сетях. В остальных городах присутствия компании — не более 230. В Новосибирске удельный вес на 100 км сетей составил 34 повреждения. Для сравнения, в Красноярске, где СГК работает уже 9 лет, — 6,7 повреждений, в Кемерове (15 лет) — 12,5.

После анализа состояния теплосетей города СГК сформировала ремонтную программу по реконструкции магистральных теплосетей совокупной стоимостью 40 млрд рублей в ценах 2018 года. Недавно она была представлена руководству города и области, о ней говорили и на совещании в полдпредстве.

— 141 км сетей Новосибирска находится в красной, самой критичной зоне. Здесь работы необходимо провести в ближайшие 10 лет. Их стоимость — около 14 млрд руб. На сетях протяженностью 210 км необходима реконструкция в ближайшие 20 лет — на это нужно 15,6 млрд рублей, — пояснил Колмаков. — Для сравнения, на 2019 год в тарифе, озвученном на этой неделе департаментом по тарифам, на ремонт теплосетей заложено всего 420 млн. Наш генеральный директор и главный офис говорят о готовности вложить в ремонт 720 млн, и это будет сделано, так как СГК пришла в регион всерьез и надолго. Расчетный объем инвестиций, которые компания готова вложить в область, — 20 млрд рублей. (Алтайский край — 13 млрд, Красноярск — 10,9 млрд, Кемеровская область — 7 млрд). Но акционер должен увидеть встречное движение в части гарантий и возможности возврата вложенных средств.

— Мы понимаем, что суммарно поднять тариф на 70% сейчас не возможно. Предлагаем заместить его через механизм долгосрочного регулирования — метод альтернативной котельной. Этот проект сейчас компания обкатывает в Рубцовске, и это та перспектива, по реализации которой мы сейчас ведем переговоры с представителями власти в Новосибирске, — пояснил Колмаков.

В очередной раз представитель СГК подчеркнул, что в Новосибирске сегодня один из самых низких в стране тарифов на тепло — 1268 рублей за Гкал.

По словам Колмакова, сейчас при замгубернаторе Новосибирской области Сергее Семке создана рабочая группа, аналогичная группа сформирована в мэрии Новосибирска, где проходят обсуждения перехода теплосистемы на метод альтернативной котельной, а также других вопросов энергетики.

— Мы сформировали и передали в группы свои предложения. В части тарифа — это инфляция плюс 3% на горизонте 10 лет. К 2029 году тариф в регионе в результате повысится примерно на 95%. Такой же рост мы наблюдали с 2008 по 2018 годы, — поясняет он.

Отвечая на вопросы СМИ, представитель СГК заявил, что компания не согласна с величиной тарифа, установленной департаментом на 2019 год, и директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова уже озвучила возможные планы компании скорректировать тариф через ФАС или суд, но это рабочая ситуация. Никакого конфликта между СГК и властью города/области нет.

В структуру СГК входит 4 ГРЭС, 1 ГТЭС, 18 ТЭЦ. Общая протяженность теплосетей — 9624 км, компания вырабатывает 25% тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.

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