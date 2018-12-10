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Тариф на теплоэнергию с 1 января 2019 года составит 1290,8 рублей за одну Гкал

С 1 июля 2019 года – 1331,35 рублей.
  • 10/12/2018, 19:07
батарея

Новые тарифы на тепловую энергию установлены на заседании правления департамента по тарифам Новосибирской области, которое состоялось 10 декабря. Отмечается, что тарифные решения приняты по результатам экономической экспертизы и являются одними из самых низких в стране, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров, департамент завершил экспертизу обосновывающих документов по вопросу об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «Сибирская энергетическая компания» потребителям на территории Новосибирской области, а также на период регулирования 2019-2023 годов.

Экспертное заключение было предоставлено на рассмотрение правления департамента, которое утвердило новые тарифы. Гарей Асмодьяров уточнил, что в ходе рассмотрения поступивших документов были скорректированы первоначальные предложения ресурсоснабжающей организации, которые предусматривали более высокий тариф.

Таким образом, для населения тариф на тепловую энергию с 1 января 2019 года составит 1290,8 рублей за одну Гкал, а с 1 июля 2019 года – 1331,35 рублей. Гарей Асмодьяров напомнил, что тарифы на тепловую энергию в Новосибирской области пересматривались год назад. Установленные сегодня тарифы, по его словам, являются одними из самых низких в России.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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