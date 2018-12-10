Тариф на теплоэнергию с 1 января 2019 года составит 1290,8 рублей за одну Гкал

Новые тарифы на тепловую энергию установлены на заседании правления департамента по тарифам Новосибирской области, которое состоялось 10 декабря. Отмечается, что тарифные решения приняты по результатам экономической экспертизы и являются одними из самых низких в стране, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров, департамент завершил экспертизу обосновывающих документов по вопросу об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «Сибирская энергетическая компания» потребителям на территории Новосибирской области, а также на период регулирования 2019-2023 годов.

Экспертное заключение было предоставлено на рассмотрение правления департамента, которое утвердило новые тарифы. Гарей Асмодьяров уточнил, что в ходе рассмотрения поступивших документов были скорректированы первоначальные предложения ресурсоснабжающей организации, которые предусматривали более высокий тариф.

Таким образом, для населения тариф на тепловую энергию с 1 января 2019 года составит 1290,8 рублей за одну Гкал, а с 1 июля 2019 года – 1331,35 рублей. Гарей Асмодьяров напомнил, что тарифы на тепловую энергию в Новосибирской области пересматривались год назад. Установленные сегодня тарифы, по его словам, являются одними из самых низких в России.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru