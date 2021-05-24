СГК приступает к следующему этапу испытаний теплосетей в Новосибирске

Горячая вода будет отсутствовать до 31 мая. Этот этап — один из самых коротких по времени и со сравнительно небольшим количеством домов в зоне отключения горячего водоснабжения.

Подъем давления в трубах специалисты проведут в период с 24 по 30 мая.

Некоторое снижение температуры горячей воды произойдет уже накануне, примерно за сутки до старта испытаний, — таковы требования норм безопасности для испытаний тепловых сетей.

По завершении опрессовки энергетикам потребуется время на устранение выявленных дефектов. До 31 мая включительно все работы должны быть завершены, и на следующий день, 1 июня, в дома поступит горячая вода.

В зоне отключения горячей воды — дома в Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска:

в Октябрьском районе — Гусинобродское шоссе, улицы Лазурная, Доватора, Высоцкого, Волочаевская, Т. Снежиной, В. Потылицина, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Кленовая, Взлетная, Ключ-Камышенское плато;

в Первомайском районе — улицы Заречная, Марата, 2-я Марата, Красный Факел, Пожарского, Первомайская, Чапаева, Героев Революции, Шмидта, Баумана, Маяковского, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе.

Полный график гидравлических испытаний теплосетей в 2021 году включает 14 этапов.

Опрессовка проводится повышенным давлением воды, температура которой около +40 °С, в круглосуточном режиме.

Руководителям организаций и ведомств, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК во время испытаний рекомендовано усилить надзор за территориями, улицами, межквартальными и внутридомовыми проездами, под которыми проходят испытываемые теплотрассы.

СГК просит горожан соблюдать осторожность, в том числе при движении на автомобиле, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью.

Важно не допускать, чтобы дети находились вблизи теплотрасс без присмотра взрослых.

Если вы увидели размыв грунта и выход воды на поверхность, просьба сообщить об этом по телефонам:

8 (383) 289-01-47, 8 (383) 289-01-45 — начальник смены теплосетевого подразделения СГК;

8 (383) 347-16-96 — диспетчерский пункт 3-го района тепловых сетей (Первомайский район, улица Выборная, Ключ-Камышенское плато);

8 (383) 261-44-37 — диспетчерский пункт 5-го района тепловых сетей (Дзержинский, Октябрьский районы);

051 — единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.