СГК приступает к следующему этапу испытаний теплосетей в Новосибирске

Горячая вода будет отсутствовать до 31 мая. Этот этап — один из самых коротких по времени и со сравнительно небольшим количеством домов в зоне отключения горячего водоснабжения.
Подъем давления в трубах специалисты проведут в период с 24 по 30 мая.
Некоторое снижение температуры горячей воды произойдет уже накануне, примерно за сутки до старта испытаний, — таковы требования норм безопасности для испытаний тепловых сетей.
По завершении опрессовки энергетикам потребуется время на устранение выявленных дефектов. До 31 мая включительно все работы должны быть завершены, и на следующий день, 1 июня, в дома поступит горячая вода.
В зоне отключения горячей воды — дома в Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска:
Полный график гидравлических испытаний теплосетей в 2021 году включает 14 этапов.
Опрессовка проводится повышенным давлением воды, температура которой около +40 °С, в круглосуточном режиме.
Руководителям организаций и ведомств, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК во время испытаний рекомендовано усилить надзор за территориями, улицами, межквартальными и внутридомовыми проездами, под которыми проходят испытываемые теплотрассы.
СГК просит горожан соблюдать осторожность, в том числе при движении на автомобиле, так как в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью.
Важно не допускать, чтобы дети находились вблизи теплотрасс без присмотра взрослых.
Если вы увидели размыв грунта и выход воды на поверхность, просьба сообщить об этом по телефонам:
8 (383) 289-01-47, 8 (383) 289-01-45 — начальник смены теплосетевого подразделения СГК;
8 (383) 347-16-96 — диспетчерский пункт 3-го района тепловых сетей (Первомайский район, улица Выборная, Ключ-Камышенское плато);
8 (383) 261-44-37 — диспетчерский пункт 5-го района тепловых сетей (Дзержинский, Октябрьский районы);
051 — единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.
Фото с сайта СГК
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