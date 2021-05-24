Большинство производителей пока игнорирует закон о расширении ответственности

В ожидании перемен

— Сейчас мы все ожидаем вступления в силу закона о расширенной ответственности производителей. Это механизм экономического регулирования, согласно которому производители или импортеры товаров будут обязаны утилизировать продукцию в конце ее жизненного цикла, после утраты потребительских свойств. Многие компании насторожились, потому что рассматривают закон как удорожание расходов бизнеса. Никто не хочет меньше зарабатывать, и поэтому бизнес сейчас думает, как переложить нагрузку на потребителей, — сообщила, выступая на заседании круглого стола «Бизнес и новые технологии. Экологические решения в производстве» в рамках форума «Сибэкопром», член общественной палаты Новосибирской области, председатель комиссии по экологии Ирина Хапко.

Директор ООО «Экорекс-Металл» Артем Землянников согласен, что в 2022 году бизнес ждут очень большие перемены в связи с расширением ответственности производителей товаров и упаковки. Одна из ключевых проблем в реализации этой задачи — отрасли переработки в России сейчас фактически нет, она только формируется.

— Вначале обсуждалась тема о постепенном увеличении норматива переработки — с 15% и больше. Сейчас всерьез рассматривается вопрос о введении 100% норматива утилизации. Но для формирования отрасли и системы переработки нужны деньги. Из бюджета их выделить невозможно, значит, предприниматели должны искать ресурсы самостоятельно, — рассуждает эксперт. — Между тем, по статистике, у нас в стране 140 тысяч производителей товаров и упаковки. Из них по итогам 2020 года за расширенную ответственность бизнеса отчитались 14-16 тысяч, то есть меньше 10%. Все остальные делают вид, что не знают о законе или действительно не знают.

Землянников подчеркивает, что и бизнес, и общественность сегодня находятся в состоянии информационного вакуума: компетентных источников информации нет, закон меняется, штрафы растут. Если раньше административный штраф за нарушение закона составлял 5 тысяч рублей, то сейчас при повторном нарушении — 1,5 млн или приостановка деятельности до 90 дней.

— По моему сугубо личному мнению, почему пока все продолжают работать — потому что у контролирующих органов до таких проверок просто руки не доходили, не хватает ресурсов. Но приходить будут, так что эти изменения неотвратимы, тем более что 90% всех отходов, которые сегодня формируются, приходятся на промышленность и бизнес, — предупреждает предприниматель.

Заместитель генерального директора АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Станислав Болотов отмечает, что новые предприятия, которые заходят в регион, сразу интересуются вопросами организации экологичного производства, очистки бытовых отходов и т.д.

— Это особенно актуально для компаний с иностранным участием. Видно, что они работают исходя из требований, принятых в европейской модели ведения бизнеса, — говорит Болотов. — У тех, кто уже ведет бизнес в регионе и планирует масштабирование, такой интерес есть не всегда. У них уже сложилась определенная практика, стиль управления, и мы видим, что эти вопросы не стоят у предпринимателей в первоочередных планах.

По его оценкам, для активизации этого процесса не хватает стимулирующих факторов и преференций со стороны государства. Пока все мероприятия, связанные с экологией, бизнес воспринимает как дополнительные расходы.

Международные практики ответственного потребления

Между тем на рынке России уже есть много примеров, когда компании запускают программы переработки собственной продукции или вообще организуют безотходное производство. В лидерах на этом поле, конечно, международные игроки, например «Макдоналдс».

— На сегодняшний день 95% фритюрниц, которые используются в нашей компании, являются оборудованием нового поколения со сниженным потреблением фритюрного масла, к 2023 году мы полностью перейдем на такое оборудование. Мы были первыми, кто начал сдавать отработанное масло на переработку. Затем к нам присоединились другие игроки рынка общественного питания. На сегодняшний день около 70% масла направляются на переработку в биодизель, — рассказала старший директор по обеспечению и гарантии качества и устойчивому развитию «Макдоналдс» в Россия Ирина Коршунова. — С прошлого года мы отказались от использования батареек и электронных частей в игрушках для «Хэппи Мил». С 2022 года для новых серий игрушек не будет использоваться твердый пластик. Во всем холодильном оборудовании компании в качестве хладагента используются фреон r-404 и фреон r-290, являющиеся одними из самых безопасных: потенциал озон-разрушения равен 0.

Кроме того, «Макдоналдс» был первым игроком из сферы общепита России, кто внедрил раздельный сбор отходов в своих залах. Собранные отходы начали отправляться на переработку.

— По результатам пилотного проекта вместе с нашими партнерами мы доказали возможность переработки стаканчика с тонким полиэтиленовым слоем внутри, и, благодаря масштабам нашего бизнеса, мы можем и готовы стать локомотивом создания инфраструктуры для переработки упаковки всей индустрии общественного питания. Очень надеюсь, что в дальнейшем мы сможем реализовать данную инициативу и в Сибири, — говорит Ирина Коршунова. — Также нам удалось достичь существенного результата на пути к общему уменьшению количества упаковки и, соответственно, отходов. Так, например, переход от картонной коробочки к бумажной обертке для сэндвича «МакЧикен» позволил сократить количество упаковки на 100 тонн в год. Нашим следующим шагом является минимизация пластика. Сейчас мы в тестовом режиме начали выдавать напитки без крышки и трубочки при всех заказах в зале. Пилот проходит в Москве и Омске. По итогам будет принято решение о его масштабировании

В компании Mars с конца 2020 года 100% сырья для картонной и бумажной упаковки производятся по экологическому стандарту. Кроме того, Mars реализует проекты по модернизации систем очистки сточных вод. В прошлом году такая технология была введена на фабрике компании в Новосибирске. На предприятии реализуют проекты по снижению негативного воздействия на климат, используя в производстве выработанное тепло и внешний холод.

— Мы давно используем умные и энергосберегающие технологи для оптимизации освещения. Несмотря на запуск 5 новых производственных линий, мы за последние 5 лет сократили потребление энергии на 9%, воды — на 11%, на 17% снизили выбросы парниковых газов. С 2017 года мы не вывозим отходы на полигоны, в 2 раза увеличили количество отходов, которые передаем на переработку, — перечисляет директор по взаимодействию с государственными органами и общественными организациями Mars Petcare в России Марианна Онуфриенко.

Она надеется, что эти примеры помогут другим производителям, которые их проанализируют и возьмут в работу на своих предприятиях.

В магазине ИКЕА в Новосибирске более 40% товаров можно отнести к товарам категории устойчивого развития либо к товарам, которые сделаны из перерабатываемых материалов или помогают посетителям/покупателям вести экологичный образ жизни дома: меньше потреблять, выбрасывать, экономить энергию и воду.

— Более 70% отходов в магазине направляются на переработку, и мы планомерно идем к переработке 100% отходов, — говорит менеджер по устойчивому развитию ИКЕА Новосибирск Валерий Гусев. — За прошлый год мы передали на переработку более 5 тонн батареек и лампочек, которые принимаем от людей бесплатно. Раньше мы их отправляли в Челябинск, сейчас сотрудничаем с новосибирским заводом. Также у нас есть 8 сервисов, помогающих вести экологичный образ жизни. К примеру, покупатель может не выбрасывать детскую кроватку, а сдать ее в магазин, получить 40% от стоимости, а мы потом перепродаем ее по более низкой цене. Мы также принимаем текстиль, мебель и стараемся дать им вторую жизнь.

В ТЦ «МЕГА» делают ставку на пропаганду здоровой и экологичной жизни. В частности, по словам руководителя отдела по операционной поддержке филиала «МЕГА Новосибирск» Виктории Ивановой, в ТЦ создано творческое креативное пространство, где проходят курсу по апсайклу.

— Это уникальное для Новосибирска направление, которое только набирает обороты. Апсайкл — это процесс переделки старых вещей во что-то новое. Кроме того, мы реализуем проект eCOLAB для социальных предпринимателей и малого бизнеса, — перечисляет Виктория Иванова. — Мы также меняем фокус таких стандартных для ТЦ акций, как «Ночь распродаж», направленной на объемное потребление, на «Зеленую пятницу». Стимулируем наших арендаторов предоставлять экологичные товары, прививая эту культуру нашим посетителям. Мы ввели дополнительные сервисы на территории ТЦ: установили зарядки для электромобилей. На здании ТЦ «МЕГА» установлены солнечные электростанции. Плюс мы активно работаем с темой раздельного сбора отходов.

А как у нас?

В Новосибирске тоже немало примеров, когда компании по собственной инициативе начинают работу по утилизации своей продукции в рамках расширенной ответственности бизнеса и производителей.

В Сбербанке активно внедряют энергосберегающие технологии, в частности умные системы телеметрии, дистанционного управления и контроля за офисами. В Новосибирской области она внедрена на 70 площадках и более чем на 3000 площадках — в целом по системе банка. Эту технологию Сбербанк также готов предлагать на рынок через дочернюю компанию экосистемы. Совместно с партнером АО «Новосибирскэнергосбыт» банк реализует проект по установке двух электрозаправочных станций, а также проводит замену светильников на более экономичные светодиодные лампы.

— По системе группы Сбербанка за 5 лет за счет разных инструментов экономии мы снизили энергопотребление на 20%, хотя из-за развития IT-технологий это потребление постоянно растет, — поясняет заместитель управляющего Новосибирским отделением №8047 Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Алексей Кузнецов. — Только на территории Сибирского банка за 2020 год мы передали на вторичную переработку 100 тонн бумаги. Цель на 2021 год — сократить на 1,5 млрд потребление бумаги в банке за счет цифровизации операционной деятельности и перехода на электронный документооборот.

Ирина Хапко также привела несколько примеров экологичных инициатив, реализованных в Новосибирске.

— Компания ООО «Вимм-Биль-Данн Новосибирск» (входит в группу PepsiCo) производит продукцию в тетрапаках, в состав которых входят бумага, пластик и алюминий. Предприятие подписало договор коммерческой утилизации с новосибирской фирмой, разработавшей не имеющую аналогов станцию по утилизации и переработке просроченного сырья: соки и йогурты перерабатываются в жидкое удобрение, в композиты для рекультивации земель, газомоторное топливо для котельных. Сейчас эта станция выходит на запланированные мощности. Масса измельченной упаковки используется в качестве добавки в кирпич: она значительно удешевляет производство продукции без потери качества. Сейчас компания занимается сертификацией технологии. — Парфюмерная сеть «Золотое яблоко» на своих площадках предоставила возможность партнеру для проведения экоакции. Компания принимала использованную тару своей продукции от покупателей и за это предоставляла скидки или бонусы. — Новосибирский представитель бренда Thierry Mugler в Новосибирске ввел традицию: компания предложила покупателям разливать духи в уже имеющуюся, опустевшую тару из-под продукции компании и таким образом вышла на безотходное производство.

Не хочешь — заставим…

Кстати, все представители международных компаний особо подчеркивали, что не только сами внедряют экологические решения и технологии в свое производство, но и настаивают на том, чтобы их партнеры-поставщики разделяли эти ценности и заботились об окружающей среде на каждом этапе производства. В «Макдоналдс» это контролируют независимые международные аудиты и подтверждают соответствующие экосертификаты.

— «Макдоналдс», Mars, Coca-Cola уже объединились в ассоциацию и развивают инфраструктуру по всей стране по сбору своей упаковки. Это вполне объяснимо, так как эти компании понимают, что к ним, как к мировым производителям и публичным игрокам рынка, придут первыми, — комментирует Артем Землянников.

Российские компании также дифференцируют свои отношения с клиентами, в зависимости от их влияния на экологию, то есть от ESG-рисков.

— Мы оказываем сервисы, предоставляем кредитование, финансируем различные проекты и активно интегрируем в свою деятельность практику дифференцированного отношения с клиентами в зависимости от ESG-рисков. В наших планах — осуществлять диверсификацию клиентов на основании того, какое влияние они оказывают на окружающую среду, какие политики у них внедрены и осуществляются в рамках их деятельности с точки зрения ESG-повестки. Мы понимаем, что банки в этой ситуации могут выступать в роли направляющего драйвера, — говорит Алексей Кузнецов. — Мы готовы более либерально подходить к оценке финансовых показателей, моделей бизнеса заемщика с точки зрения установления процентных ставок по тем кредитам, которые реально направляются на улучшение или снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Однако основным инструментом воздействия, по его словам, здесь все-таки остается госуправление. Например, в рамках постановления правительства РФ и нацпроекта «Экология» можно осуществлять финансирование проектов с субсидированием расходов в виде облигаций (до 90%) или кредита (до 20%), со сроком кредитования 7 лет. Впрочем, по словам Кузнецова, заявок на такое «зеленое» кредитование от малого и среднего бизнеса региона у Сибирского банка немного. В округе есть проекты только в Красноярском крае и Омской области. Более охотно такие займы пока берут компании в Центральной части России.

— Нужна решимость компаний реализовывать подобные проекты, так как это будут их прямые затраты. Вопрос в том, насколько в моменте их текущая деятельность и уровень воздействия позволяет им работать, — рассуждает банкир.

Артем Землянников считает: низкий интерес к такому виду кредитов связан с тем, что предприниматели просто не понимают, что будет завтра с ними и их бизнесом.

— Я построю предприятие, введу мощности — и что дальше? Будет ли завтра существовать отрасль или все заберут компании с госучастием? Судя по информации, которая звучит в публичном пространстве, многие госкорпорации заявляют о желании управлять этой отраслью и деньгами, которые она аккумулирует, — рассуждает предприниматель. — Кроме того, к сожалению, многие наши производители считают любые вложения в экологию заведомо убыточными. Все говорят сейчас про цели устойчивого развития, но реально не понимают их значения. Многие хотят хайпануть на этой теме, не учитывая все риски, забывая про экоактивистов, а это очень страшная сила. Если вы хотите пойти в маркетинг через экологию, то внимательно смотрите свой бэкдор, так как вас будут исследовать под микроскопом.

При этом Алексей Кузнецов отмечает, что в тот момент, когда наступят ограничения, прописанные в федеральном законодательстве, предприниматели в любом случае поймут, что на текущем уровне они не смогут осуществлять свою деятельность — и такой вид господдержки, как «зеленые кредиты», начнет пользоваться спросом.

С этим согласна и начальник отдела партнерских отношений и развития предпринимательства «Новосибирской торгово-промышленной палаты» (НТПП) Анна Бойко.

— Перед самым вступлением закона в силу при проведении семинаров на тему ответственного потребления, когда над бизнесом будут висеть штрафы в 5 млн рублей, зал будет забит битком. Мы это уже проходили при введении онлайн-касс и прочих законодательных новелл, — поясняет Бойко. — Сейчас мы убеждаем бизнес заранее готовиться к изменениям, чтобы через год не получить очередную встряску, от которой многие могут и не оправиться.

Что делать?

Марианна Онуфриенко считает, что в ближайшие два года ключевое значение для отрасли приобретут два направления: решение задачи по возвращению в оборот упаковки от использованных потребителем товаров и задачи по снижению выбросов парниковых газов.

— Чтобы масштабировать первую задачу, необходимо серьезное развитие услуг по сортировке отходов, внедрение технологических решений, которые обеспечивают переработку упаковки, — говорит она. — Для выполнения второй нам нужна помощь государства, в том числе в законодательном плане, чтобы привести требования к работе предприятий в соответствие с международными стандартами. В последние годы в России идет активная работа в этом направлении. Наш опыт показывает, что сначала нормативные акты принимаются на федеральном уровне, а потом локально. Но мы готовы обсуждать и локальное законодательство на уровне регионов, тем более что Новосибирская область в плане законотворчества очень активна.

Ирина Хапко также считает, что для активного продвижения безотходного производства и новых технологий, бизнесу необходима поддержка власти, в том числе в части получения сертификатов на новые разработки, продукцию для их продвижения на рынок, чтобы расходы на экологию не тянули компанию на дно, а возвращались через новые источники получения дохода.

— Как владелец бизнеса понимаю, с какими сложностями встретится бизнес с принятием закона о расширенной ответственности производителей. Для решения этой проблемы мы предлагаем сформировать эколого-промышленную палату, по аналогии с ТПП, чтобы помогать производителям решать актуальные вопросы: как вести безотходное производство, как ограничить поток поступления ТКО на свалки, — поясняет Ирина Хапко. — Если будут появляться хорошие экологические технологии для производства товаров, их безотходного преображения, то это будет поддержано в обществе. Если будут получены разрешения на их использование, то масштабировать такой бизнес будет намного проще. У нас много молодежи, которая хочет открыть свое дело, и она может заинтересоваться такими предложениями.

Артем Землянников считает, что сибирским предпринимателям нужно внимательно изучать опыт внедрения безотходного производства международных компаний, а также российских коллег, работающих в центральной части России, подхватывать его и внедрять.

— Есть четкие инициативы, которые озвучены на самом верху: запретить неперерабатываемую упаковку. На мой взгляд, на эту тему будет много спекуляций, — рассуждает предприниматель. — Недавно производители молока пытались под расширенную ответственность бизнеса провести повышение стоимости своей продукции на 6-10 рублей. С помощью нехитрых математических расчетов можно посчитать, что в стоимости молока этой самой ответственности на 7 копеек максимум! То есть за ужесточение требований заплатит потребитель, причем намного больше, чем требуется.

По его мнению, в правительстве области необходимо создать рабочую группу из представителей власти, Росприроднадзора, Минприроды, чтобы малый, средний и крупный бизнес получал компетентные ответы на свои вопросы и чтобы избежать крутых перегибов.

Руководитель комитета по экологии НОО «Опора России» Надежда Стародубова также предложила создать рабочую группу для изучения проблематики вредного воздействия химических веществ и выбросов в природные водоемы.

— Группа может анализировать ситуацию, готовить предложения и инициативы по изменению правоприменительной практики, отдельных видов законодательства, предложения по минимизации нагрузки на сточные воды, — поясняет эксперт. — Результатом работы группы должен стать отказ от применения опасных для экологии веществ, а также программа по модернизации очистных сооружений на территории СФО.

Стародубова напоминает, что на предприятиях России уже много экологичных технологий, которые можно внедрять в широкую практику. Например, при модернизации очистных сооружений, создании замкнутых циклов по водоподготовке и водоотведению. Эти решения обойдутся компаниям намного дешевле, чем импортные аналоги.