СГК продолжит реконструкцию тепломагистрали в правобережье Новосибирска

Цель — уменьшить число отключений тепла и создать резерв для подключения новостроек. На втором этапе объем работ увеличится втрое в сравнении с 2021 годом.

Подрядчику предстоит заменить на улице Б. Богаткова 1 246 метров в однотрубном исчислении или 623 метра по каналу. Это втрое больше, чем на первом этапе реконструкции теплосети год назад.

Бригады продолжат прокладывать трубопроводы с теплоизоляцией из пенополиуретана, с увеличением диаметра с 400 до 600 мм.

В 2022 году СГК вложит в реконструкцию теплосети 174 млн рублей.

Реконструкция улучшит теплоснабжение примерно 200 многоэтажных домов на улицах Октябрьского района — Пролетарская, Лескова, Гурьевская, Добролюбова, Кирова и других.

«Участок теплосети, которая снабжает теплом дома на большой территории от Пролетарской до Речного вокзала, проложен около 60 лет назад. Только за последние три года здесь, на Богаткова, нам пришлось устранять 16 дефектов. Сейчас нужно не только заменить трубы, но и создать резерв для подключения уже строящихся домов, обеспечить задел на перспективу. Иначе рост нагрузки еще больше увеличит число отключений», — рассказал заместитель директора по капитальному строительству теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Алексей Заковоротных.

Реконструкция теплотрассы создаст резерв подключения таких новых жилмассивов, как «Шевченковский», «Оазис», «Тихомиров», «Гурьевский».

Уже в ближайшей перспективе СГК должна будет подать тепло от трубопровода на Богаткова на три новых многоквартирных дома — суммарно нагрузка для 9 блок-секций составит 14 Гкал/ч.

Работы продлятся почти все лето, подрядчик должен завершить их к началу отопительного сезона. «Чтобы не останавливать дорожное движение на весь период реконструкции, планируем провести работы в 2-3 краткосрочных этапа», — отметил Алексей Заковоротных. На каждом отрезке теплотрассы будет работать не менее 20 человек.

Ранее, в 2020 году СГК реализовала в Новосибирске крупный проект по увеличению пропускной способности теплотрассы на перекрестке улиц Богаткова и Кошурникова.