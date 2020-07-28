Внешний облик Академгородка 2.0 разработают студенты НГУАДИ

Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности подписали председатель СО РАН академик Валентин Пармон и ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова профессор, доктор культурологии Наталья Багрова, сообщает издание «Наука в Сибири».

— Этот документ мы подписываем в рамках сотрудничества между Сибирским отделением РАН и вузами, расположенными на территории Новосибирской области. СО РАН ожидает от соглашения очень многого, потому что университет начинает активно работать по развитию Новосибирского научного центра: уже создано несколько очень важных предпроектных работ, — сказал глава Сибирского отделения Валентин Пармон. — Мы хотели бы, чтобы студенты НГУАДИ руководствовались лозунгом «Нам здесь жить!» и начали проектировать Академгородок будущего так, как они его видят.

Ректор НГУАДИ Наталья Багрова рассказала, что сотрудничество между вузом и СО РАН началось с проектирования транспортно-пересадочного узла платформа «Университетская». По ее словам, уже сформирован портфель заданий: это более 30 объектов, включая рекреационные зоны, проект детальной планировки, знаковые объекты

— Мы приложим все усилия для того, чтобы Академгородок не только содержательно, но и визуально соответствовал современным трендам, имел современный статусный облик, был очень комфортен и по-прежнему сохранял имидж места, благоприятного для жизни и для работы, — подчеркнула Наталья Багрова.

Фото с сайта СО РАН

Фото Юлии Поздняковой