СГК проводит в Новосибирске цифровую диагностику трубопроводов на 8 участках

В этом году робот отработает в городе неделю и поможет заранее выявить слабые места на магистральных трубопроводах. Вместе с тем, сканирование требует отключений горячей воды — как правило, не менее, чем на сутки.

Энергетики проводят обследование 1 100 метров новосибирских теплосетей внутритрубным дефектоскопом — это робот, который изнутри находит слабые места и участки, поврежденные коррозией. Специалисты СГК недавно привезли его в Новосибирск из Санкт-Петербурга.

Дефектоскоп в этом году работает в городе с 19 по 27 августа. Диагностику проходят трубопроводы на восьми улицах: Колыванская, Революции, Фабричная, Тульская, Выборная, Лазурная, Кропоткина, Промышленная. Это участки, на которых ранее уже было много повреждений, в том числе фонтаны воды во время недавних испытаний теплосетей. Робот выявит не только мелкие повреждения, но и места, где дефекты могут возникнуть в ближайшее время.

Внутритрубный дефектоскоп используют в нескольких случаях:

на часто повреждаемых коммуникациях;

там, где срочный ремонт связан с трудностями: например, проложены глубоко трубы или рядом много других коммуникаций — электрокабелей или труб холодного водоснабжения;

для сетей, которые проходят под важными объектами, под автомобильными магистралями, жилыми домами или очень близко к ним. Например, на Выборной 80-метровый участок трубы проходит под железнодорожной веткой.

Оборудование требовательное: прежде чем поместить его в трубу, нужно полностью слить воду из трубопровода, вырезать технологическое отверстие и проветрить: пар может помешать работе. Обследование требует отключений горячей воды — в среднем от 20 до 90 часов.

В Новосибирске в этом году максимальное время работы потребуется на самом протяженном и сложном участке — на улице Тульской. Здесь 800-метровая труба имеет шесть 90-градусных углов. Диагностика на Тульской начнется 26 августа. Горячая вода будет отключена с вечера 25 августа и восстановлена 28 августа.

Впервые теплоэнергетики применили прибор в Новосибирске в 2019 году, тогда критически важных участков было больше. Прошлым летом робот выявил на 2,6 км метрах трубопроводах 328 метров с утонением толщины стенок трубопроводов и состоянием металла. Участки в критически плохом состоянии заменили, остальные взяли под контроль.

Всего с начала года энергетики проверили в Новосибирске с помощью цифровых технологий более 161 км труб.

Фото с сайта СГК