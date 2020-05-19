СГК сможет принимать показания приборов учета в мессенджерах и соцсетях

Услуга актуальна для жителей, которые имеют прямые договоры с СГК (в Новосибирске таких договоров 46 956, в Куйбышеве – 1 264). Бот будет работать на 6 платформах: в самых популярных социальных сетях (ВКонтакте, Facebook и Одноклассники), а также в приложениях для обмена сообщениями (WhatsApp, Viber, Telegram).

Жители смогут передавать показания круглосуточно без дополнительной регистрации через любой из перечисленных каналов. Чтобы это сделать, нужно будет только ввести номер лицевого счета и адрес.

Все каналы, через которые раньше происходила передача показаний, также продолжат работать. Запуск бота упростит процесс передачи показаний потребителями, например, теперь нет необходимости звонить в колл-центр.

В дальнейшем планируется расширить функционал бота, в частности добавить возможность задать вопрос представителю СГК.

В настоящее время наблюдается изменение потребительских предпочтений в сторону дистанционных каналов. Для клиентов важно иметь доступ к сервисам здесь и сейчас, а потому стратегическая задача СГК – поддержание качества обслуживания на уровне ведущих сбытовых компаний и банков. Передача показаний приборов учета в мессенджерах и социальных сетях – первая из ряда таких инициатив.

Как передать показания в мессенджерах и социальных сетях

1) Перейти по ссылке выбранной платформы с любого устройства, где есть доступ (телефона, планшета или компьютера) или воспользоваться QR-кодом. Для доступа к WhatsApp также можно сохранить телефон +79856044715 и затем найти его в мессенджере.

2) При переходе по ссылке первое сообщение будет уже введено, нужно просто нажать «отправить». Если текста не будет, то можно отправить любое сообщение в диалоге.

3) Бот предложит передать показания ИЛИ задать вопрос.

Для выбора нужно написать в ответ число:

«1» для передачи показаний

«2» для вопроса. В этом случае сервис пришлет ссылку на страницу сайта с часто задаваемыми вопросами и ссылку, чтобы направить обращение в контактный центр.

4) После выбора передачи показаний бот спросит город проживания и подтвердит его.

5) После определения города сервис запросит номер лицевого счета и подскажет, где именно на квитанции можно его посмотреть.

6) После ввода номера лицевого счета бот попросит адрес. Адрес можно вводить в любом формате, главное указать улицу, номер дома, номер квартиры.

При успешной идентификации бот сообщит, по каким приборам учета можно передать показания. Нужно будет выбрать номер услуги

7) Сервис напишет номер контракта, количество счетчиков, текущее значение, дату передачи показания и номер счетчика.

8) Для передачи показаний нужно ввести число со счетчика БЕЗ цифр после запятой.

Если сервис обнаружит ошибку, он сразу же об этом сообщит. В случае успешной передачи показаний, Вы также получите уведомление об этом.

9) После завершения ввода бот предложит внести данные для этого же лицевого счета или других, либо закончить работу.

Фото предоставлено пресс-службой СГК