Сотрудников казначейства судят за приписки командировочных расходов

Заместитель прокурора города Новосибирска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников управления Федерального казначейства по Новосибирской области, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, с июня по июль 2019 года сотрудники казначейства похитили излишне полученные денежные, выделенные им межрегиональным филиалом ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» в г. Новосибирске для оплаты командировочных расходов на проживание.

— Они предоставили в отчетных документах заведомо ложные сведения, причинив своими действиями ущерб государству на общую сумму свыше 112 тыс. рублей, — уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд г. Новосибирска.