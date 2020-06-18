Инвестпрограмму «Горводоканала» могут переформатировать

В региональном правительстве на уровне вице-губернатора Сергея Семки идут переговоры о переформатировании инвестиционной программы МУП «Горводоканал». Это позволит реализовать мероприятия по обеспечению чистой питьевой водой тех жителей областного центра, которые в ней нуждаются, но де-юре на участие в соответствующей федеральной программе претендовать не могут. Речь, в первую очередь, идет о жителях ряда районов частного сектора. Об этом со ссылкой на данные управления Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщил глава минЖКХ региона Денис Архипов в ходе заседания комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

— По данным Роспотребнадзора, в Новосибирске — качественная питьевая вода, — говорит министр. — По требованию федеральных властей мы не можем претендовать на ассигнования в Новосибирске. Можем развивать проект обеспечения чистой водой либо вне федерального проекта, либо своей программой, либо инвестиционной программой «Горводоканала». Есть только эти возможности. Мы пока точно не понимаем параметры бюджета следующего года и некоторые моменты тарифного регулирования.

С оценками Роспотребнадзора не согласны депутаты Новосибирска, на чьих округах находятся проблемные районы частного сектора.

— У меня в Балластном карьере такие же проблемы, как и в селе, — сообщает, в частности, зампредседателя комитета Дмитрий Козловский. — Мне говорят: «Идите в «Горводоканал». В «Горводоканале» говорят: «У нас нет инвестиционной составляющей в тарифе, только повышать тариф». Все! Замкнутый круг.

Непростая ситуация и в частном секторе другой части Ленинского района, об этом говорит депутат Олег Сметанин.

— Я тоже не совсем понимаю то, что и в городе нет воды, не говоря уже про село, — обратился депутат к министру. — Мы говорим о чистой воде, причем говорим ни один год. Сколько вам надо для того, чтобы решить проблему? В городе люди живут, налоги платят, да и сейчас 21 век.

Что же касается сельской местности, несмотря на то, что, по информации правительства, количество новых объектов водоснабжения, создаваемых в рамках соответствующей федеральной программы, ежегодно растет, тем не менее ситуация продолжает оставаться непростой, а в некоторых районах даже критической.

Первый вице-спикер Андрей Панферов предложил представителям регионального правительства занять более жесткую позицию при защите права Новосибирской области на финансирование в рамках проекта «Чистая вода».

— В Москве с водой все в порядке, на 100%, — считает вице-спикер. — Московские функционеры даже не предполагают, насколько критичным состояние дел бывает в областях.

Позицию Панферова разделяет еще один зампредседателя комитета Вадим Агеенко:

— Программа ЖКХ гораздо важнее, чем проводить интернет до последней бабушки — на что мы тратим по миллиарду в год, а на «Чистую воду» нужно по 100 млн. Необходимо создать нормальные условия жизни, нормальный быт, а потом уже интернет проводить.

По информации министерства ЖКХ Новосибирской области, федеральный проект «Чистая вода» предусматривает объем финансирования соответствующей региональной подпрограммы в размере более 3 млрд рублей. В рамках проекта на территории области установлены четыре водозаборные скважины в Барабинске, Краснозерском и Ордынском районах. Модули установлен в Барабинском, Доволенском, Краснозерском, Купинском, Усть-Таркском, Чулымском районах. Образованы скважины в Карасукском и Маслянинском районах, станция водоочистки — в Новосибирском и водоподготовки — в Черепановском районах.

Общий объем финансирования программы ЖКХ Новосибирской области в 2019 году составил более 7,5 млрд рублей, в том числе 3,8 млрд — средства областного бюджета, более 1 млрд — федерального, 254 млн — средства муниципальных бюджетов, 2,4 млрд — внебюджетные источники.

Фото: pixabay.com, автор- NadineDoerle