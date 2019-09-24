Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

СГК завершает выполнение инвестпрограммы 2019 года

Одновременно формируется план модернизации на 2020 год; объем вложений, как минимум, сохранится на уровне этого года.
  • 24/09/2019, 14:21
СГК завершает выполнение инвестпрограммы 2019 года

 В 2019 году СГК инвестировала в генерацию почти 655 млн рублей, что на 109 млн рублей превышает вложения прошлого года. Источник инвестиций – собственные средства компании. В настоящее время программа выполнена на 70%. Все запланированные работы будут завершены до конца года.

 — Одной из основных проблем в электроэнергетике остается высокий износ основных фондов. Инвестиционная программа СГК формируется с учетом необходимости поддержания и обновления производственной инфраструктуры предприятия, — рассказал руководитель направления реализации инвестиционных проектов Новосибирского филиала СГК Владимир Солнцев. — Другая составляющая непосредственно связана с безопасностью: это мероприятия, позволяющие исключить пожаро- и врыво- опасность на объектах предприятия, повысить защиту окружающей среды от вредных выбросов, устранить риски возможного травматизма персонала.

Один из наиболее значимых проектов инвестпрограммы — техперевооружение водогрейного котла №2 на ТЭЦ-5 с объемом вложений 103,5 млн рублей. Специалисты отмечают, что в результате будет обеспечено покрытие пиковых нагрузок в отопительный период при недостатке производительности основного оборудования, а значит повысится надёжность теплоснабжения подключённых потребителей.

Также средства вкладываются в работу по созданию на новосибирских ТЭЦ локальной системы оповещения гидротехнических сооружений. Это повышает скорость и эффективность оповещения аварийно-спасательных служб и населения. В этом году системой оборудована ТЭЦ-2, а в ближайшей перспективе будут оснащены остальные станции. Кроме того, в перечне проектов — модернизация водоподготовительной установки, системы водяной обдувки котлов и другого оборудования.

Инвестпрограмма включает не только генерирующие объекты, но и сетевые: запланировано техническое перевооружение теплотрассы по территории ТЭЦ-3 стоимостью более 68 млн рублей. Это повысит надежность теплоснабжения промышленной зоны и социальных объектов левого берега Оби, подчеркнул Владимир Солнцев.

Объем инвестиционной программы на 2020 год в настоящее время формируется, но, по словам директора новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, он будет не ниже уровня 2019 года.

Уже сейчас известно, что в новую инвестпрограмму войдут проекты реконструкции водогрейного котла №5 на ТЭЦ-5, а также 17 объектов на всех станциях в рамках программы по пожаробезопасности, реконструкция электротехнического оборудования.

Фото предоставлено пресс-службой СГК

Популярное с сайта

Kuzina ускорилась

Kuzina ускорилась

24/09/2019, 10:05
Сеть кондитерских Kuzina наращивает темп открытия новых точек, используя новый финансовый ресурс.
МБС нацелился на рынок оборудования для лабораторной диагностики

МБС нацелился на рынок оборудования для лабораторной диагностики

23/09/2019, 16:38
В ближайших планах компании — выйти на производство до 50 анализаторов в год.
У России есть перспективы «клеточного» лидерства

У России есть перспективы «клеточного» лидерства

23/09/2019, 16:28
Но для этого требуется снять отечественную науку с импортной иглы.

Актуальный разговор

«Информационный шлейф» господдержки охлаждает интерес бизнеса

«Информационный шлейф» господдержки охлаждает интерес бизнеса

Все материалы
Новости

В регионе будет создана рабочая группа по реализации стратегии СЭР

24/09/2019, 14:03

На ПМСП «Электрон» новый гендиректор

24/09/2019, 13:27

Деловые связи с якутскими организация – укреплены

24/09/2019, 12:07

Завод «ЭКРАН» продал «СИБЭКО» объекты теплосетевого комплекса промпарка

24/09/2019, 11:19

«Сибирский проект» запустит в серийное производство новое поколение модулей газового пожаротушения

24/09/2019, 10:44

Kuzina ускорилась

24/09/2019, 10:05

МБС нацелился на рынок оборудования для лабораторной диагностики

23/09/2019, 16:38

У России есть перспективы «клеточного» лидерства

23/09/2019, 16:28

Новосибирцам начислено 2,3 млрд рублей транспортного налога

23/09/2019, 16:01

«ТВЭЛ» может создать на НЗХК R&D-центр

23/09/2019, 15:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска