СГК завершает выполнение инвестпрограммы 2019 года

В 2019 году СГК инвестировала в генерацию почти 655 млн рублей, что на 109 млн рублей превышает вложения прошлого года. Источник инвестиций – собственные средства компании. В настоящее время программа выполнена на 70%. Все запланированные работы будут завершены до конца года.

— Одной из основных проблем в электроэнергетике остается высокий износ основных фондов. Инвестиционная программа СГК формируется с учетом необходимости поддержания и обновления производственной инфраструктуры предприятия, — рассказал руководитель направления реализации инвестиционных проектов Новосибирского филиала СГК Владимир Солнцев. — Другая составляющая непосредственно связана с безопасностью: это мероприятия, позволяющие исключить пожаро- и врыво- опасность на объектах предприятия, повысить защиту окружающей среды от вредных выбросов, устранить риски возможного травматизма персонала.

Один из наиболее значимых проектов инвестпрограммы — техперевооружение водогрейного котла №2 на ТЭЦ-5 с объемом вложений 103,5 млн рублей. Специалисты отмечают, что в результате будет обеспечено покрытие пиковых нагрузок в отопительный период при недостатке производительности основного оборудования, а значит повысится надёжность теплоснабжения подключённых потребителей.

Также средства вкладываются в работу по созданию на новосибирских ТЭЦ локальной системы оповещения гидротехнических сооружений. Это повышает скорость и эффективность оповещения аварийно-спасательных служб и населения. В этом году системой оборудована ТЭЦ-2, а в ближайшей перспективе будут оснащены остальные станции. Кроме того, в перечне проектов — модернизация водоподготовительной установки, системы водяной обдувки котлов и другого оборудования.

Инвестпрограмма включает не только генерирующие объекты, но и сетевые: запланировано техническое перевооружение теплотрассы по территории ТЭЦ-3 стоимостью более 68 млн рублей. Это повысит надежность теплоснабжения промышленной зоны и социальных объектов левого берега Оби, подчеркнул Владимир Солнцев.

Объем инвестиционной программы на 2020 год в настоящее время формируется, но, по словам директора новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, он будет не ниже уровня 2019 года.

Уже сейчас известно, что в новую инвестпрограмму войдут проекты реконструкции водогрейного котла №5 на ТЭЦ-5, а также 17 объектов на всех станциях в рамках программы по пожаробезопасности, реконструкция электротехнического оборудования.

Фото предоставлено пресс-службой СГК