Культура и спорт частично амнистированы

Правительство региона подготовило несколько решений в отношении профилактики заболеваемости коронавирусной инфекции. Одно из них касается продления масочного режима до конца лета. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Второе решение связано с разрешением возобновить тренировки организованным группам спортсменов в государственных и муниципальных спортивных учреждениях, а также репетиции для работников культуры. Частные фитнес-залы пока остаются закрытыми.

По оценке Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, ситуация по короновирусу на территории региона стабилизировалась и идет в минус, число выздоровевших составило более 76%, месяцем ранее — 69%.

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