СГК завершили установку оборудования, связывающего зоны теплоснабжения двух ТЭЦ

Антон Баев, руководитель направления тепловых сетей СГК, проинспектировал новый объект в Новосибирске в рамках подготовки к летней ремонтной программе. По словам директора по тепловым сетям, установка комплекса оборудования, связывающего зоны теплоснабжения ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, является ключевым элементом плана по увеличению стабильности теплоснабжения левобережной части Новосибирска.

Этот узел, предназначенный для добавления сетевой воды, позволит поддерживать требуемые параметры функционирования отопительных систем при возникновении аварийных ситуаций на теплосетях.

В обычной ситуации узел будет постоянно отслеживать давление в сети и, при его снижении, автоматически запускать насосы для перекачки подпиточной воды (теплоносителя) между зонами ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, обеспечивая поддержание необходимых параметров подачи тепла.

В состав комплекса входят два насоса, каждый мощностью 37 кВт, регулятор давления, отсечная арматура, датчики контроля и оборудование для передачи телеметрических данных.