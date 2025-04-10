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В Сибири создадут кластер редкоземельных металлов

  • 10/04/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
В Сибири создадут кластер редкоземельных металлов
При правительстве РФ формируется экспертная группа для формирования списка продукции, производство которой может быть организовано в округе

В Сибирском федеральном округе планируется создать специализированный кластер по глубокой переработке редкоземельных металлов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам развития Сибири. Патрушев дал поручение сформировать экспертную группу. Её задача — определить долгосрочные потребности экономики в редких и редкоземельных металлах и составить список продукции, производство которой может быть организовано в округе.

— Сибирский федеральный округ имеет стратегическую значимость для дальнейшего укрепления промышленного потенциала России. Здесь сконцентрированы огромные запасы природных ресурсов, в том числе драгоценных металлов, меди, никеля, угля, нефти, газа. Разведанные запасы редкоземельных металлов в Сибири составляют 18% от общероссийских, — отметил Дмитрий Патрушев.

В перспективе создание кластера редкоземельных металлов в Сибири позволит России обеспечить независимость от импорта такой продукции и выйти на новый технологический уровень. В каком регионе округа планируется создать кластер на совещании не уточнялось.

Напомним, в 2023 году Томская область активно приглашала инвесторов вкладывать средства в предприятия регионального промышленного кластера «Цветные и редкоземельные металлы». Якорным предприятием кластера является горно-обогатительный комбинат «Ильменит», на базе которого предлагалось реализовать множество новых проектов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Томске создадут кластер микроэлектроники и беспилотных технологий. К 1 сентября 2025 года будет завершена вся юридическая работа, необходимая для начала реализации проекта.

Источник фото: Телеграм-канал Правительства России

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Рубрики : Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : Сибирь кластер


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