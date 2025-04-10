Многодетным матерям в России предложили увеличить пенсии

В России планируется отменить ограничение на максимальный период ухода за ребёнком, который будет засчитываться в пенсионный страховой стаж. Сейчас пенсионные коэффициенты начисляются не более чем за четырёх детей, а общий срок ухода за ними не может превышать шести лет.

Министерство труда предложило учитывать все периоды отпуска по уходу за детьми при расчёте пенсии. Это позволит увеличить выплаты многодетным матерям. Например, у женщин с пятью детьми пенсия вырастет на 1180 рублей, а у тех, кто воспитывает шестерых детей — на 2360 рублей.

Законопроект может вступить в силу с 2026 года.

В Новосибирской области на учёте в органах социальной защиты населения в качестве получателей льгот, предусмотренных для многодетных семей, состоит 45 734 таких семьи, в которых воспитываются 154 296 детей.

Среди них:

33 317 семей, воспитывающих троих детей;

8 108 семей, в которых четверо детей;

4 309 семей, где воспитывается пять и более детей.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Госдумы предложил пересмотреть подходы к индексации пенсий в России. Чтобы индексация работала, она должна рассчитываться на основе реальных трат пожилого человека.