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В Иркутской области могут выделить участки для размещения криптовалютных ферм

  • 12/12/2022, 15:39
криптовалютная ферма
Если будет принят федеральный закон о майнинге.

Власти Иркутской области готовы выделить участки на севере региона для криптовалютных ферм, если будет принят федеральный закон о майнинге. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

— Если этот формат мы урегулируем, то дальше работаем с коллегами из энергетического комплекса вместе, потом — общественное обсуждение, и после решаем, как нам дальше быть. Мы готовы рассмотреть вопросы выноса с южной части территории Иркутской области всех, кто занимается незаконным майнингом, на северную часть, где достаточно энергетики, достаточно ресурсов. Если будет промышленный майнинг, мы готовы создать отдельную линию, условия, чтобы эта предпринимательская деятельность развивалась. Мы можем рассмотреть площадки с профицитом свободных мощностей, — сказал Кобзев.

В энергодефицитных районах майнинга, по его словам, не должно быть. Там можно будет заниматься добычей криптовалюты только в том случае, если энергетики построят выделенные линии, чтобы не перегружать сети общего пользования.

Напомним, 17 ноября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, совместно с группой депутатов от различных фракций, внес в парламент законопроект, вводящий регулирование майнинговой деятельности. Его принятие позволит легально заниматься майнингом, декларировать полученный доход, а также уплачивать в бюджеты всех уровней налоги, считают авторы документа.

В Иркутской области, где одни из самых низких тарифов на электроэнергию в стране, широкое распространение приобрел нелегальный майнинг. Фермы по добыче криптовалюты устанавливают в жилых домах, гаражах, а не на площадках, рассчитанных на высокое потребление электричества. Это приводит к повышенной нагрузке на сети, перебоям в подаче электроэнергии.

 

Ранее редакция писала о том, что Игорь Кобзев говорил о возможном введении дифференцированного тарифа на электроэнергию в регионе.

Фото: pixabay — rebcenter-moscow 

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Рубрики : Финансы Власть Бизнес

Регионы: Россия Иркутская область

Теги : криптовалютная ферма криптовалюта


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