Британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell нашла покупателя на свои автозаправочные станции после решения об уходе компании из страны. Приобрести сеть АЗС может «Лукойл», сообщает Forbes.

Сделка в настоящее время не подписана, продолжаются переговоры, отметили источники издания. Shell готова продать все заправки вместе с персоналом при условии, что сотрудникам сохранят заработную плату до конца года в прежнем размере.

Представитель Shell заявил, что в настоящее время ведутся переговоры «независимыми заинтересованными сторонами», они идут в полном соответствии с санкциями и законами стран, где представлен бизнес.

Ранее британская нефтегазовая группа Shell объявила о решении выйти из совместных с Россией предприятий и прекратить участие в проекте «Северный поток — 2». Также компания намерена закрыть все свои автозаправочные станции на территории России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.