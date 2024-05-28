Шестилетней девочке с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение

Вика Клочихина родилась с пороками развития, врачи обнаружили у нее водянку мозга и поражение нервной системы, но причину долго не могли объяснить.

— Мы ездили из одной больницы в другую, проходили обследования. После года Вике диагностировали детский церебральный паралич и только в три года в московской клинике у нее выявили генетическое отклонение – хромосомную поломку. У дочки очень слабые мышцы, она долго не могла удерживать голову, переворачиваться, ползать. Освоила все эти навыки лишь благодаря постоянному восстановительному лечению: я возила ее в реабилитационные центры, мы пробовали разные методики, занимались дома. Сейчас Вика ходит, хотя еще неустойчиво, а бегать и прыгать пока только учится. Кроме того, она уже может есть самостоятельно, начала говорить, играет в куклы, рисует, рассказывает мама Вики Алена Клочихина.

Чтобы развитие девочки продолжалось, необходима интенсивная реабилитация – именно такие курсы дают заметные результаты.

— У Вики детский церебральный паралич, задержка психоречевого развития. Ей необходим курс реабилитационного лечения. Задачи – совершенствование правильных двигательных стереотипов, стимулирование работы нужных мышц, улучшение походки, развитие речевых и когнитивных навыков, — говорит Захар Дмитриев, травматолог-ортопед Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 281 641 рубль. Семья Вики не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Накопить нужную сумму, к сожалению, не в состоянии – работает только муж, я сижу с Викой. Поэтому мы просим у вас помощи, — просит Алена.

Помочь Вике можно по ссылке.