На трассе под Новосибирском погиб пешеход, который ночью переходил дорогу

Ночью 31-летний водитель автомобиля Фольксваген «Поло» двигался по трассе «Сибирь». В темноте автовладелец не заметил переходящего дорогу мужчину, тем более, что на участке трассы не было пешеходного перехода.

― В результате произошедшего 37-летний мужчина-пешеход получил травмы не совместимые с жизнью. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится доследственная проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются, ― сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Автоинспекторы напоминают, что при нахождении на проезжей части вне зоны населенных пунктов, нужно обязательно иметь на одежде световозвращающие элементы. При движении по обочине следует идти навстречу транспортному потоку.