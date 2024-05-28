Активистам запретили проводить митинг в День защиты детей в Новосибирске

Мэрия Новосибирска не согласовала проведение митинга 1 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале «Коалиции Новосибирск». От кого подано уведомление и где планировалось проводить митинг — неизвестно. Эта информация на фото закрашена маркером. В сообщении к фото ответа из мэрии в сообществе поясняется, что митинг планировалось провести «в защиту прав детей мобилизованных».

— В уведомлении о проведении публичного мероприятия от 20 мая, поданного вами в мэрию Новосибирска, цель публичного мероприятия допускает ее произвольное, неоднозначное и неопределенное толкование, а также не отражает планируемый результат проведения публичного мероприятия, — говорится в отказе за подписью вице-мэра Максима Останина.

О том что активисты подали заявку на митинг в защиту прав детей мобилизованных «Коалиция Новосибирск» сообщила 20 мая. В ответе мэрии отмечается, что размещение этой информации свидетельствует о намерении провести данное публичное мероприятие в нарушение запретов, предусмотренных законодательством РФ об административных правонарушениях и уголовным законодательством РФ в сфере обороноспособности и безопасности РФ.

Мэрия признавала активистов не нарушать законодательство РФ, так как организаторы мероприятия и его участники могут быть привлечены к ответственности.

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