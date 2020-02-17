В НГТУ НЭТИ будет увеличено количество бюджетных мест

На Совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию губернатор Новосибирской области Андрей Травников доложил президенту РФ Владимиру Путину о необходимости увеличить количество бюджетных мест в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ с целью подготовки кадров для проекта Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что планируется увеличить целевой набор студентов в полтора—два раза на физико-техническом факультете Новосибирского государственного технического университета (ФТФ НГТУ НЭТИ) на кафедре электрофизических установок и ускорителей. Подготовкой инженеров-физиков, специалистов по созданию и эксплуатации ЦКП «СКИФ» будут заниматься в том числе специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН).

Кафедра электрофизических установок и ускорителей ФТФ НГТУ НЭТИ традиционно осуществляет подготовку специалистов для ИЯФ СО РАН. В связи с ростом потребности в высококлассных специалистах инженерного профиля на кафедру планируется увеличить набор студентов.

— С 1962 года на нашу кафедру отбирают со всего НГТУ НЭТИ лучших студентов, чтобы готовить инженеров для ИЯФ СО РАН, — рассказывает научный сотрудник лаборатории 9.1 ИЯФ СО РАН, кандидат технических наук Светлана Иваненко. — Эта образовательная система работает исправно, но в связи с реализацией проекта ЦКП «СКИФ» нам нужно увеличить набор студентов.

Студенты-бакалавры кафедры электрофизических установок и ускорителей ФТФ НГТУ НЭТИ с третьего курса официально трудоустраиваются в ИЯФ СО РАН и продолжают обучение в Институте, работая в различных подразделениях.

— Обучение третьекурсников бакалавров и магистрантов проходит в ИЯФ СО РАН и включает в себя, помимо лекций, работу в лабораториях, участие в проведении экспериментов бок о бок с ведущими научными сотрудниками Института, — добавляет секретарь кафедры электрофизических установок и ускорителей ФТФ НГТУ НЭТИ Анна Каретникова. — Происходит полное погружение в научно-исследовательскую среду, что необходимо начинающему специалисту.

В пресс-службе рассказали, что по результатам Совместного заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию планируется целевое увеличение набора студентов для подготовки специалистов для проектов, реализуемых в рамках программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

— Базовая кафедра готовит специалистов для ИЯФ СО РАН, но понимая, как развивается научно-исследовательская инфраструктура вокруг Института — это и ЦКП «СКИФ», и проект электрон-позитронного коллайдера Супер С-тау фабрика, и развитие бор-нейтронозахватной терапии на основе установки Тандем-БНЗТ, мы осознаем потребность в подготовке большего количества специалистов инженерно-технического профиля, которые разбираются в нашей отрасли: понимают физику, технику, инженерию, знают, как работают вакуумные и газовые системы, системы питания и охлаждения, — рассказывает заместитель директора ИЯФ СО РАН, курирующий взаимодействие с НГТУ НЭТИ, кандидат физико-математических наук Игорь Чуркин. — Перед нами стоит задача по подготовке научных и инженерно-технических специалистов для ЦКП «СКИФ» и аналогичных установок. По приблизительным подсчетам их потребуется больше сотни.

По словам, Игоря Чуркина, предполагается, что количество бюджетных мест в магистратуре и бакалавриате будет увеличено в полтора—два раза.

— Студенты упомянутых образовательных программ получают редкую возможность стать уникальными и востребованными специалистами в самой передовой области науки и техники, выпускникам практически гарантировано трудоустройство. В НГТУ НЭТИ уже идет проектирование собственной, одной из тридцати, исследовательской станции синхротрона ЦКП «СКИФ», многие студенты кафедры электрофизических установок и ускорителей уже участвуют в разработке будущего синхротрона. Важность реализации и масштабы проекта ЦКП «СКИФ» трудно переоценить, это новая эпоха науки и технологий, которая стучится в нашу дверь, — добавляет декан ФТФ Игорь Корель.

ЦКП «СКИФ» создается в рамках национального проекта «Наука» с целью реализации современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра, известной как «Академгородок 2.0». ЦКП «СКИФ» — это центр коллективного пользования, который будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ