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«Школа 21» приглашает всех в свой кампус в Новосибирске на День студента!

  • 19/01/2023, 17:44
«Школа 21» — бесплатная школа программирования от Сбера, где можно получить новую востребованную профессию разработчика.

банки25 января, в День студента, Школа приглашает на экскурсию в свой кампус. Во время встречи речь пойдет о том, как войти в IT, пройдет онлайн-квест по методологии школы, можно будет пообщаться с участниками основного обучения, которые уже начали свой путь в программировании.

Чтобы поступить в Школу,  совершенно неважны предыдущие знания, результаты ЕГЭ, опыт работы, умение программировать и наличие дипломов, если вам больше 18 лет — подавайте заявку  сейчас и начните учиться уже этой зимой!

В «Школе 21» можно изучать цифровые технологии самых разных направлений и сфер: от алгоритмов и графики до Unix, Web, мобильной разработки, цифровой безопасности, сетевых технологий, Big Data и др. В основе обучения лежит уникальная методика «равный равному»: без менторов, лекций и оценок — только индивидуальная и коллективная работа над проектами, а обучение проходит на геймифицированной платформе собственной разработки.

Кампусы школы расположены в четырех городах России: Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. Прямо сейчас «Школа 21» проводит набор на отборочные интенсивы, которые дают возможность попасть на бесплатное основное обучение протяженностью от 1,5 до 3 лет.

В «Школы 21» уже учатся около 4100  человек, среди которых больше половины совсем не имели опыт программирования до поступления в Школу. А стажировки в ИТ-компаниях являются неотъемлемой частью обучения. Уже на этом этапе 95% участников получают предложения не только о стажировке, но и о постоянной работе. Более 1800 участников уже прошли или проходят стажировки и трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах, а 1200 из них работают в Сбере и компаниях экосистемы.

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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : Сбер обучение


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