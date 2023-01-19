Компании МСБ могут получать кредиты дистанционно

Процесс оформления для всех участников сделки полностью электронный. Заемщик, поручитель и залогодатель могут подписать документы в удобное время в течение рабочего дня в ОНЛАЙН-офисе. Юридические лица могут использовать имеющуюся усиленную квалифицированную электронную подпись. Физическим лицам для подтверждения подписи достаточно ввести код из СМС банка. Документы по кредитной сделке будут храниться в ОНЛАЙН-офисе, их можно скачать на компьютер или смартфон.

Клиенты могут получить онлайн овердрафты, кредиты без залога или с залогом движимого и недвижимого имущества/прав требования по контрактам, кредиты под поручительство Фонда развития малого и среднего предпринимательства НСО. Если в сделке с залогом недвижимости залогодателем выступает физическое лицо, то ему нужно иметь действующий сертификат для подписи и подачи документов удаленно на регистрацию в Росреестр. Сделки в рамках госпрограмм и те, в которых заемщиком выступает физическое лицо, оформляются в офисе банка.

Получить консультацию по кредитованию малого и среднего бизнеса можно по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера или в офисах Банка «Левобережный». Выбрать кредиты и овердрафты и подать заявку вы можете на сайте.

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Фото пресс-службы банка