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Участники спецоперации смогут преподавать в школах ОБЖ

  • 19/01/2023, 17:27
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Участники спецоперации смогут преподавать в школах ОБЖ
После прохождения определенной переподготовки.

О том, что участники военной операции в Украине смогут в дальнейшем преподавать в школах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью каналу НТВ, пишет РБК.

По мнению министра, те, кто в настоящее время выполняет свой гражданский долг в рамках спецоперации, могут потом преподавать в школе [ОБЖ], но для этого им необходимо пройти определенную переподготовку.

Кравцов при этом подчеркнул, что работа с детьми «требует определенного подхода», именно поэтому должен быть «определенный отбор» преподавателей.

Напомним, что осенью прошлого года Минпросвещения выступило с инициативой включить в курс ОБЖ для старшеклассников военную и медицинскую подготовку, аналогичное предложение поступало и от руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергея Миронова. Также идею поддержало Минобороны.

В конце года Сергей Кравцов заявил, что курс по начальной военной подготовке будет проводиться в школах на уроках ОБЖ уже в следующем учебном году и будут считаться внеурочными.

Ранее редакция сообщала, что участников спецоперации выдвинут на выборы 2023 года.

Фото с сайта Кремля

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Рубрики : Власть Образование

Регионы: Россия

Теги : СВО образование Минпросвещения России дети


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