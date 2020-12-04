«Школа мастеров» VII Транссибирского Арт-Фестиваля завершится традиционным концертом

«Школа мастеров» — самостоятельная образовательная программа Фестиваля, представляющая собой не разовые, как в мастер-классах, а системные занятия (мастер-курсы) профессоров ведущих музыкальных вузов с прошедшими специальный отбор юными музыкантами Сибирского Федерального округа. Школа проходит с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В 2020 году «Школа мастеров» прошла в четвертый раз. Реализация проекта состоялась в два этапа: с ноября 2019 по март 2020 и с мая по октябрь 2020. За это время в рамках проекта были проведены серии семи мастер-курсов по специальностям «Академический вокал», педагог – доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Елена Заремба (28.10-01.11.2019), «Виолончель», педагог – профессор дрезденской Консерватории имени К.М. фон Вебера в Эмиль Ровнер (25-29.02.2020), «Скрипка», педагог – концертмейстер Оркестра Баварского радио Антон Бараховский (02-06.03.2020), «Фортепиано», педагог – профессор Высшей школы музыки люценрнского Университета прикладных наук и искусств Константин Лифшиц (10-14.03.2020), «Фортепиано», педагог – профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Наталия Трулль (27-31.07.2020, «Академический вокал», педагог – руководитель Молодежной оперной программы Большого театра России Дмитрий Вдовин (21-24.08.2020), «Кларнет», педагог – профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Евгений Петров (05-09.09.2020).

В итоге индивидуальные мастер-курсы прошли 49 одарённых молодых музыкантов Сибирского Федерального округа и других регионов России. Все мастер-курсы были открыты для посещения. Ученики, рекомендованные преподавателями для участия в концерте Транссибирского Арт-Фестиваля, примут участие в программе 5 декабря.

Проект реализуется на уникальной площадке Дома культуры «Энергия», комплексно отвечающей всем требованиям и потребностям участников проекта.