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В Новосибирске на вторичном рынке вырос спрос на двушки и однушки

  • 04/12/2020, 11:53
В Новосибирске на вторичном рынке вырос спрос на двушки и однушки
Причиной стала популярность вложения средств в квартиры на фоне доступной ипотеки и экономической неопределенности.

За последний год спрос на однушки и двушки по России вырос в среднем почти на треть. К таким выводам пришли эксперты Авито Недвижимость. Интерес к вторичному жилью увеличился на 35%. Схожая динамика зафиксирована и на рынке первичного жилья: однокомнатные квартиры стали на 34% популярнее, чуть меньшие темпы роста продемонстрировали двушки: +22% потенциальных покупателей по сравнению с ноябрем 2019 года.

— Сейчас выгодный момент, чтобы выйти на рынок с продажей для тех, кто задумывается об этом, но ждет удачного момента, ведь квартиру можно продать достаточно быстро и по высокой цене. Пользователи активно ищут на платформе новые предложения по квартирам и готовы предлагать за них хорошую цену, так как низкие ставки на ипотеку позволяют им расширить финансовые возможности, — комментирует Руслан Закирьянов, руководитель направления вторичной недвижимости в Авито Недвижимости

При этом однокомнатное и двухкомнатное жилье чаще всего встречается в продаже и вместе с тем является наиболее востребованным: ими интересуются больше 70% планирующих приобрести недвижимость. Одно- и двухкомнатные квартиры, с одной стороны, дешевле других вариантов (за исключением сегмента студий) в силу общего метража. С другой стороны, они популярны на рынке аренды по причине универсальности и размера арендной платы. Таким образом на однокомнатные квартиры приходится 47% спроса среди всех покупателей новостроек в России и 36% спроса на вторичном рынке, на двухкомнатные — 31% и 38% соответственно.

Отмечается, что ажиотажный спрос на рынке жилой недвижимости привел к уменьшению предложения как в категории новостроек, так и вторичного рынка. Так, в ноябре 2020 года как в новых домах, так и во «вторичке» на продажу было выставлено на 25% меньше однокомнатных квартир, чем год назад. В сегменте двухкомнатных квартир предлагается на 19% меньше объектов в новостройках и на 20% меньше — на вторичном рынке.

— В соответствии с общероссийскими трендами предложение за год уменьшилось во многих регионах. Исключение составляют Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону: количество объявлений о продаже однокомнатных и двухкомнатных квартир на платформе в этих городах возросло, а также частично Москва и Красноярск, где предложение увеличилось в отдельных сегментах: в столице годовой рост данного показателя зафиксирован на вторичном рынке, а в Красноярске — в категории двухкомнатных квартир в новостройках, — констатируют эксперты.

Спрос же вырос в большинстве крупнейших городов страны. Исключение составляют Иркутск, где снизился интерес к однушкам и двушкам как в новостройках, так и во вторичке, а также Севастополь, Симферополь, Тюмень и Ульяновск, где уменьшился спрос на квартиры в категории первичного жилья. Кроме того, спрос на однушки в новостройках снизился в Томске и Новосибирске. В Новосибирске спрос на однокомнатные квартиры вырос на 88% в сегменте вторичной жилой недвижимости. Востребованность двухкомнатных квартир в регионе увеличилась на 26% в категории новостроек и на 87% в категории вторичного жилья.

Что касается цен, то однокомнатные квартиры в новых домах значительнее всего подорожали в Томске (+46%), а во вторичном сегменте — в Калининграде (+36%). В лидерах по темпам роста цен на двухкомнатное жилье: Сочи (+52% в новостройках) и Калининград (+41% во вторичке). В Новосибирске однокомнатные квартиры выросли в цене в сегментах первичной и вторичной недвижимости (+15% и +3% соответственно), а двухкомнатные квартиры подорожали в новых домах (+15%).

* По данным Авито Недвижимости: спрос оценивается по числу запрошенных контактов продавца на платформе, которые покупатели отправили за определенный период. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «адрес электронной почты».

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk

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