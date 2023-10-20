Школа нестационарной мобильной торговли и вендинга приглашает на обучение предпринимателей

Нестационарная торговля – это павильоны, киоски, палатки, автоматы, елочные базары и развалы с арбузами и дынями, торговые галереи, тележки, автофургоны и автолавки, автоцистерны. Как правило, это микро- и малый бизнес. Обучающая программа призвана объяснить, как сделать этот бизнес устойчивым и конкурентоспособным, а также повысить качество услуг.

«Есть мнение, что торговая деятельность в нестационарных, мобильных объектах – это легкий бизнес. На самом деле в такой деятельности очень много вопросов. Именно ответы на такие вопросы мы стараемся дать на программе «Школа нестационарной, мобильной торговли и вендинга». Здорово, что данная программа реализуется не первый год и открытие программы, как и ряд мероприятий, пройдут в мэрии города Новосибирска. Все департаменты мэрии, в которые мы обратились, ответили своим согласием и принимают активное участие в рамках образовательной программы», – рассказала автор и модератор обучающей программы, вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева.

Обучение началось с самых актуальных тем для предприятий, ведущих деятельность в сфере нестационарной и мобильной торговли. Начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Наталья Чагина рассказала о перспективах развития и порядке размещения НТО, начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Денис Шумилов – о договорах аренды земельных участков, главный экономист Управления платежных систем и расчетов Сибирского ГУ Банка России Дмитрий Прохоров – о системе быстрых платежей для бизнеса. О национальной системе маркировки «Честный знак» участники узнали от представителя ООО «Оператор-ЦРПТ» Олега Михайленко.

Занятия продолжатся до 31 октября. Предпринимателям расскажут о порядке размещения нестационарной, мобильной торговли и вендинга, особенностях налогового и финансового учета, единого налогового счета, применении контрольно-кассовых аппаратов, способах привлечь и удержать персонал, оформлении сотрудников и материальной ответственности. Также речь пойдёт о перспективах развития нестационарной, мобильной торговли и вендинга в Новосибирске, получении согласований на размещение нестационарных и мобильных объектов и существующих мерах государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства.

Участников программы ждут круглые столы, лекции, дискуссии с экспертами, возможность обсудить свои проблемы и перспективы с органами власти. Предусмотрены индивидуальные консультации участников программы.

Еще не поздно присоединиться к обучению, пройдя регистрацию.

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