В Центробанке объяснили повышение стоимости авиабилетов в Новосибирске

В сентябре годовой прирост цен на услуги в Новосибирской области увеличился до 11,51% после 8,89% в предыдущем месяце. Об этом говорится в информационно-аналитическом материала Банка России. В ЦБ отмечают, что наибольшее влияние на эту динамику указало ускорение годового роста цен на услуги воздушного транспорта.

По непродовольственным товарам инфляция в регионе в регионе ускорилась до 5,28% после 3,97% в августе. Аналитики банка объяснили это совокупностью факторов:

Рост потребительской активности, в том числе из-за повышения инфляционных ожиданий.

Ослабление рубля

Увеличение годовых темпов прироста цен на легковые автомобили.

Рост ввода жилья в области.

Активное расширение потребительского спроса на мебель, материалы для ремонта.

Повышение стоимости бензина и дизельного топлива на оптовом и розничном рынке.

Рост цен на медицинские препараты.

— Затраты производителей мебели на импортные материалы и фурнитуру выросли на фоне ослабления рубля. В результате годовой рост цен на мебель ускорился, —констатируют в ЦБ. — Что касается фармрынка, из-за ослабления рубля увеличились затраты отечественных фармацевтических предприятий на импортное сырье. Также подорожали закупаемые за рубежом медикаменты.

— Из-за ослабления рубля увеличились затраты: у животноводов — на закупку импортных компонентов кормовой базы, у переработчиков — на обслуживание иностранного оборудования. Кроме того, вслед за повышением цен на моторное топливо возросли транспортные расходы. В результате действия перечисленных факторов ускорился годовой рост цен на мясо и продукты его переработки, а также подорожали молоко и сметана в годовом сопоставлении, — комментируют в Банке России.

На продовольственном рынке инфляция пока вписывается в ранее запланированные показатели, но тоже ускоряется — годовой темп прироста цен на продукты в сентябре в Новосибирской области увеличился до 4,42% после 2,93% месяцем ранее.

Удорожание импорта из-за ослабления рубля привело к ускорению годового роста цен на помидоры, чеснок, бананы, груши и виноград. Затянувшаяся уборочная и снижение прогноза по урожаю привело к замедлению удешевления подсолнечного масла, круп и бобовых в годовом выражении.

Ранее редакция сообщала о том, что зарплату бюджетникам с 1 октября поднимут на 7,5 процентов в Новосибирской области.