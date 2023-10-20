С композитором Владимиром Лямкиным простились в Новосибирске

После продолжительной болезни скончался заслуженный артист Российской Федерации, композитор, аранжировщик Владимир Лямкин. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской филармонии.
— Новосибирская филармония и Русский академический оркестр выражают соболезнования родным и близким, — отметили в сообщении.
Как рассказали в филармонии, за свою жизнь композитор создал множество произведений и аранжировок. Им написано 14 музыкальных спектаклей для Новосибирской Музкомедии.
Церемония прощания состоялась 19 октября в Новосибирском крематории.
Ранее редакция сообщала о том, что скончался академик РАН Николай Донченко.
Фото: Freepik — jannoon028/Фото со страницы Новосибирской филармонии в Вконтакте
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