С композитором Владимиром Лямкиным простились в Новосибирске

После продолжительной болезни скончался заслуженный артист Российской Федерации, композитор, аранжировщик Владимир Лямкин. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской филармонии.

— Новосибирская филармония и Русский академический оркестр выражают соболезнования родным и близким, — отметили в сообщении.

Как рассказали в филармонии, за свою жизнь композитор создал множество произведений и аранжировок. Им написано 14 музыкальных спектаклей для Новосибирской Музкомедии.

Церемония прощания состоялась 19 октября в Новосибирском крематории.

Ранее редакция сообщала о том, что скончался академик РАН Николай Донченко.