За полгода перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 11%

В январе – июне 2020 года по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено более 193,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 10,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе – июне выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,9% и составила 96,8 тыс. ДФЭ (перевезено 1,7 млн тонн грузов, +7,9%), в том числе: химикаты и сода – 26,1 тыс. ДФЭ (+17,3% к уровню января – июня 2019 года); лесные грузы – 13,8 тыс. (-8,3%); разные продовольственные товары – 9,2 тыс. (рост в 1,8 раза); черные металлы – 8 тыс. (-1%); строительные грузы – 6,9 тыс. (+10,3%); нефтепродукты – 4,1 тыс. (+5,5%); цветные металлы – 2,9 тыс. (+15,2%); продукты перемола – 3,8 тыс. (+35,2%); остальные и сборные – 2,4 тыс. (-6,2%); химические и минеральные удобрения – 2 тыс. (+10,2%); машины, станки и двигатели – 1,9 тыс. (+17,9%).

ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).

Фото: пресс-служба ЗСЖД