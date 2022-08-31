Школьникам запретили использовать мобильные телефоны на уроках

Во всех российских школах с 1 сентября запрещается использование мобильных телефонов во время уроков, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании.

По словам чиновника, школьникам нельзя пользоваться телефонами согласно новым санитарным правилам.

Он отметил, что правило введено для того, чтобы смартфоны не отвлекали детей от занятий, а связаться с родителями учащиеся смогут во время перемены.

— Я неоднократно говорил о моей дочке. Вот она сейчас в 7-й класс идет, сын идет в 1-й класс. У нее не было мобильных телефонов до 14 лет. И от этого она хуже учиться не стала. В 14 лет появился мобильный телефон кнопочный. Но ни смартфонов, ни социальных сетей, которые зачастую отвлекают и негативно формируют ребенка — этого нет, — сказал Кравцов.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский предложил запретить ученикам пользоваться телефонами на уроках. При этом в качестве эксперимента он предложил начать с Москвы.