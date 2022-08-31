Рекламодателям

Школьникам запретили использовать мобильные телефоны на уроках

  • 31/08/2022, 16:47
Автор:
мобильные телефоны на уроках
В соответствии с новыми санитарными правилами.

Во всех российских школах с 1 сентября запрещается использование мобильных телефонов во время уроков, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании.

По словам чиновника, школьникам нельзя пользоваться телефонами согласно новым санитарным правилам.

Он отметил, что правило введено для того, чтобы смартфоны не отвлекали детей от занятий, а связаться с родителями учащиеся смогут во время перемены.

— Я неоднократно говорил о моей дочке. Вот она сейчас в 7-й класс идет, сын идет в 1-й класс. У нее не было мобильных телефонов до 14 лет. И от этого она хуже учиться не стала. В 14 лет появился мобильный телефон кнопочный. Но ни смартфонов, ни социальных сетей, которые зачастую отвлекают и негативно формируют ребенка — этого нет, — сказал Кравцов.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский предложил запретить ученикам пользоваться телефонами на уроках. При этом в качестве эксперимента он предложил начать с Москвы.

Фото: pixabay.com — moinzon

414

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : школа мобильный телефон мобильный в школе мобильные телефоны на уроках Мин просвещения России


Исправительный центр

Бердчане всё-таки получили соседа в виде исправительного центра для заключённых

Несмотря на многочисленные протестные акции, которые проходили в прошлом году.
Читать статью >>
Качество образования

Разбор полетов из-за ухудшения результатов госэкзаменов в 2022 году

В правительстве Новосибирской области начали выяснять, кто виноват в том, что качество образования в регионе снижается: школьники хуже сдали математику и физику.
Читать статью >>
тариф на метро

В Новосибирске подорожает проезд в метро

Аргумент властей: «нельзя загонять метро в яму» — нужно поднимать тариф.
Читать статью >>
Параллельный импорт

Сибирские таможенники оформили параллельный импорт уже на 4 млн долларов

При этом в таможне отмечают, что регистрируют попытки предпринимателей выдать за параллельный импорт товары кустарного производства.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Недвижимость в Новосибирске

«Сегодня мир очень изменчив, и крайне важно иметь навык быстро адаптироваться к новым условиям»

Все материалы
Лента новостей

Ростех наращивает поставки энергооборудования на месторождения Сибири

31/08/2022, 17:38

Бердчане всё-таки получили соседа в виде исправительного центра для заключённых

31/08/2022, 17:33

Просрочка по кредитам растет рекордными темпами

31/08/2022, 17:16

Разбор полетов из-за ухудшения результатов госэкзаменов в 2022 году

31/08/2022, 16:14
Популярное

В Германии «халявщиков» исключат из программы компенсаций на газ

31/08/2022, 11:54

Как передать показания счетчиков?

31/08/2022, 09:20

Новогодние праздники 2023 продлятся девять дней

30/08/2022, 17:29

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запускает выдачу экспресс-кредитов наличными

31/08/2022, 17:49

ВТБ посчитал, сколько россияне тратили на отдых этим летом

31/08/2022, 17:47

Банк Уралсиб получил премию Finaward за клиентоориентированный подход при создании карты «Прибыль»

31/08/2022, 15:28
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска