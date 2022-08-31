Просрочка по кредитам растет рекордными темпами

Совокупная просроченная задолженность по розничным кредитам (без учёта ипотеки) впервые в истории в целом по России превысила 1 трлн рублей, сообщает «Долговой Консультант». В январе-июле 2022 года темп её прироста ускорился в два раза по сравнению с данными за год, с июля 2021-го по июль 2022-го. Прирост за шесть месяцев, 79,5 млрд рублей, превысил годовой объём прироста, 78,9 млрд. Просроченная задолженность по ипотеке к началу августа 2022 года составила 4,8 млрд рублей. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» после изучения статистики Банка России.

Иркутская область вошла в топ-10 регионов по абсолютному приросту просрочки по кредитам за семь месяцев 2022 года. Регион занял 8 место с приростом в 2 млрд рублей.

В Сибирском федеральном округе второе место занимает Красноярский край (1 590 млн. рублей), третье — Новосибирская область (1 373 млн. рублей), четвертое — Алтайский край (1 329 млн. рублей), пятое — Кемеровская область – Кузбасс (1 070 млн. рублей), затем идет Омская область (1 042 млн. рублей). Предпоследнее место занимает Томская область (527 млн. рублей) и последнее место Республика Алтай (133 млн. рублей).

Самый большая динамика прироста просрочки за июль 2021 — июль 2022 у Республики Алтай — 18%, а самая маленькая у Новосибирской области — 2%.

— По нашей оценке, по итогам года прирост просрочки по кредитам по России в целом может составить 130-150 млрд рублей, перейдя рубеж в 1,1 трлн рублей, побив исторический рекорд существования банковской системы РФ, — отмечает Денис Аксёнов. — Очевидно, банкам не хватает ни времени, ни инструментов, чтобы замедлить темпы роста дефолтных розничных кредитов.

По данным на 1 августа 2022 года объём просроченной розничной задолженности (необслуживаемые кредиты сроком более 90 дней) в целом по регионам России составил 1,023 трлн рублей, из которых 4,8 млрд просрочки приходится на ипотечные кредиты. Таким образом, размер проблемных кредитов без учёта ипотеки (потребительские беззалоговые займы, кредиты наличными, автокредитование, кредитные карты) достиг 1,018 трлн рублей.

Ранее редакция сообщала, что больше 14 тысяч новосибирцев поменяли условия кредитных договоров из-за снижения доходов.