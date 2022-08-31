Разбор полетов из-за ухудшения результатов госэкзаменов в 2022 году

— Проблема зависимости уровня образования от школы и финансовых возможностей родителей сегодня очень актуальна. Мы начали ее обсуждать три-четыре года назад. Здесь есть определенное расслоение, и причин тому несколько. Субъективная — некоторые школы модные. Объективная — разный уровень преподавания предметов. Работать нужно и с первой, и со второй проблемой, — констатировал в ходе прямого эфира «Вести Новосибирск» губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, в ходе оперативного совещания в правительстве в конце июня министр образования Сергей Федорчук сообщал о результатах ЕГЭ 2022 года. По его словам, по двум обязательным предметам экзамены не сдал 1 031 человек: 48 — русский язык, 639 — профильную математику, 265 — математику базового уровня. Сто баллов по результатам ЕГЭ набрали 80 человек. Результаты выпускников ОГЭ также хуже прошлогодних. Так, по математике доля получивших «двойку» в 2021 году — 21,5, в 2022-м — 27,2. При этом результаты ОГЭ по русскому языку улучшились: в 2021 году двойки получили 4,9 выпускников, в 2022-м — 3,2. Федорченко также отмечал, что сравнивать напрямую результаты ГИА 2021 и 2022 года Минпросвещения РФ не рекомендовал.

В ходе прямого эфира 31 августа губернатор сообщил, что благодаря работе, которую ведет правительство области, в том числе в рамках проекта федерального Минобра «500+», 90 школ региона вышли из категории школ со слабым уровнем преподавания предметов.

— Что касается предметного расслоения… Несколько лет назад мы озаботились падением интереса и качества преподавания русского языка и системно взялись за решение этой проблемы, — напомнил Травников. — Возможно, на этом фоне мы упустили математику и физику. Это опасно, так как влияет на подготовку специалистов нужных для экономических и технических отраслей экономики. Я призываю все сообщество обратить на это внимание и разработать комплекс мер, чтобы подтянуть уровень преподавания математики, физики и других естественно-научных предметов.

Сергей Федорченко в ходе прямого эфира в свою очередь сообщил, что ведомство обращает внимание на количество школьников, сдавших ЕГЭ на высокие баллы. По его словам, в ретроспективе пяти лет по этому показателю регион не падает, но и не растет. Для сравнения: количество школьников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, в области за три года сократилось почти в два раза.

— Если в школе большинство выпускников с высокими баллами, то это говорит о качестве обучения. Если много тех, кто не сдал, то тоже свидетельствует о качестве, —пояснил чиновник. — Что касается количества стобалльников, то этот фактор нельзя рассматривать как успешность образовательной организации. Исходя из полученных данных по результатам госэкзаменов мы отрабатываем педагогический дефицит. Эту работу мы активизируем с 1 сентября.

Участвовавшая в эфире директор инженерного лицея НГТУ Маргарита Безлепкина тоже обозначила проблему дефицита педагогов.

— Кадровый вопрос по специалистам-предметникам во всех школах стоит очень остро. Иногда задаем вопрос: сколько выпустилось учителей, например, физики. И грустно слышать ответ от сообщества высшей школы. В частности, в этом году всего пять человек, — говорит она. — Мы стараемся привлекать своих выпускников. Во многих школах открыты педагогические школы в рамках ранней профориентации, школа поддерживает педагогов с материальной точки зрения.

Ректор Новосибирского государственного архитектурно-строительного института Юрий Сколубович констатировал, что сегодня в вуз поступают абитуриенты со средними знаниями. Выпускников с качественным образованием недостаточно.

— Большая проблема в том, что очень немного школьников сдают физику и математику — 13-15% от общего числа. Этого недостаточно, чтобы они поступали в технические вузы. Нам не хватает абитуриентов с хорошими знаниями этих предметов, — констатировал он. — Мало того, те, у кого глубокие знания, стремятся уехать в Москву и Санкт-Петербург. У нас остаются середняки. Нам нужно серьезно подумать, как удержать звезд в нашем регионе.

Андрей Травников отметил, что на это нацелена более активная работа вузов и предприятий с колледжами, которую сейчас инициировали многие представители высших учебных заведений, а также выстраивание программы профориентации, где должны быть заинтересованы компании, нуждающиеся в конкретных специалистах.

Напомним, недавно вузы региона сообщили о резком снижении проходного балла. К примеру, по данным «Коммерсанта», в 2022 году в Новосибирском государственном университете (НГУ) по «Математике и механике» балл снизился с 234 до 177, по «Математике и компьютерным наукам» — с 245 до 200, по «Программной инженерии и компьютерным наукам» — с 264 до 226, по «Компьютерным наукам и системотехнике» с 265 до 227 баллов, по «Физике» — с 206 до 186 баллов, по «Физической информатике» — с 249 до 204. В вузах объяснили ситуацию изменениями в правилах зачисления (с 2021 года «вторая волна» была отменена) и снижением качества обучения абитуриентов-2022 в школах.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области 889 выпускников остались недовольны результатами ЕГЭ.