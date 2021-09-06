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Шойгу назвал территории, где в Сибири могут построить новые города

  • 06/09/2021, 10:21
Автор:
Новости Сибири
Они расположены между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска.

В августе Шойгу на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности — например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. По словам министра, они должны будут стать новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.

— Речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны, — уточнил он в ответе на запрос РБК.

По мнению Шойгу, научно-промышленные и экономические центры должны будут стать «новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье».

— Например, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста «Медь и электротехника». Там есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимость, — заметил Сергей Шойгу.

По его словам, в этом же районе может быть создан кластер «Алюминиевая долина» для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия.

— В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья. Вокруг Лесосибирска имеется достаточный потенциал для создания кластера «Лес и строительные материалы» с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой, — отметил министр обороны.

Определяя объемы и источники финансирования, надо учитывать, что речь идет о запуске программы развития и роста, а не о разовой трате средств, полагает Шойгу.

Задачами федеральных и региональных властей он назвал обеспечение стабильного налогового режима и транспортной доступности, грамотное территориальное планирование и возведение базовой инфраструктуры. Также можно стимулировать перенос и регистрацию в качестве налогоплательщиков штаб-квартир работающих в Сибири крупнейших российских компаний, отметил Шойгу.

Штаб-квартиры крупнейших российских компаний, работающих в Сибири, могут переехать в новые города, заявил Шойгу.

— Задача государства и региональных властей – создать условия: обеспечить стабильный оптимальный налоговый режим, грамотное территориальное планирование, возведение базовой инфраструктуры, транспортной доступности. Дополнительно можно стимулировать перенос и регистрацию в качестве налогоплательщиков штаб-квартир работающих в Сибири крупнейших российских компаний, — сказал он в ответе РБК, говоря о проекте строительства новых сибирских городов.

Шойгу поддержал идею создания «Кедрового тракта» — альтернативы Новому шелковому пути и перевозкам по Суэцкому каналу.

— Нам нужно построить современный «Кедровый тракт» – безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем. <…>. Это важно и для международных транспортных потоков. А для России «Кедровый тракт» имеет огромное значение еще и как возможность интеграции в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом, — сказал он.

В рамках проекта, предложил министр, нужно модернизировать Транссибирскую магистраль, перевести ее на электротягу или на сжиженный природный газ, построить необходимые вторые и третьи главные пути, мосты, тоннели.

Для привлечения людей в Сибирь в рамках новых инфраструктурных проектов по развитию этого региона можно рассмотреть ряд льгот для готовых к переезду, включая «сибирскую» ипотеку, заявил Шойгу.

По его словам, эти и другие меры создадут так называемый эффект агломераций, когда вслед за приездом и концентрацией на какой-то территории новых людей, потребителей, за ними приходит бизнес для оказания различных услуг: от туризма и торговли до образования, что вследствие повышения комфорта жизни приводит к еще большему притоку людей и дальнейшему расширению компаний сферы услуг.

Новые города в Сибири позволят притянуть соотечественников из-за рубежа, раскрыть экономический потенциал региона и уменьшить диспропорцию в его развитии в сравнении с европейской частью России, заявил Шойгу.

Шойгу отметил, что экономический потенциал Сибири остается нераскрытым, а ее экологически чистые природные территории дают возможность развития сельского хозяйства и туризма. Он добавил, что регионы Сибири богаты не только стратегически важными полезными ископаемыми, но и солнечной энергией, что дает возможность развивать возобновляемую энергетику.

Разработка предложений по развитию Сибири будет завершена осенью 2021 года, заявил Шойгу.

Фото: pexels.com автор: Дмитрий Зуев

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Рубрики : Экономика Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Россия

Теги :

Шойгу
строительство в Сибири
города


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