Уникальность текста: что это такое и как с ней бороться?

В толковом словаре среди значений слова «уникальный» можно встретить такие определения, как редкий, единственный в своём роде, исключительный. Получается, что уникальность — такое состояние материала, при котором никто и никогда не встречал его в таком виде, в каком он существует на данный момент.
Параметр измеряется в процентном соотношении:
С подобным показателем уникальности легко добиться продвижения сайта в поиске и популяризации канала.
Тут всё дело в алгоритме работы поисковых систем. Фактически они просто игнорируют интернет-странички, где публикуется незаконно приватизированный контент. Роботы-сортировщики предлагают людям ссылки только на качественные ресурсы с интересным и, конечно же, уникальным содержимым.
Более того, сайты, грешащие копипастом с других ресурсов, рискуют уйти в блокировку за нарушение авторских прав. И это вполне справедливо. Хочешь популярности и монетизации, работай на совесть и удивляй свою аудиторию таким материалом, который не прочитать больше нигде и никогда. И людям хорошо, и поисковые системы довольны.
Есть ряд тематик, материал в рамках которых, никогда не будет на 100% эксклюзивным. В числе таких проблемных тем значится:
Что же делать, если тематика по своей сути неуникальна, а статьи по ней нужны позарез? Активно применять словари синонимов или специальные автоматические программы для поднятия уникальности любого текста.
Часто авторы, пишущие на «проблемные» тематики, сталкиваются с большими трудностями. Вроде бы творил самостоятельно и даже в интернет не заглядывал, а уникальности кот наплакал. Для таких экстремальных случаев существует ряд действенных рекомендаций:
Сразу оговоримся, что таких программ огромное количество. Однако, не все результаты придутся по вкусу требовательным копирайтерам. Если вы обнаружили стойкую необходимость в такой «умной» программе, то лучше обратить внимание на сайт повысить-антиплагиат.рф. Здесь не только находится сама программа по повышению оригинальности текста, но ещё и полезные рекомендации по работе с материалом различной направленности для получения действительно качественного результата.
Тексты в которых нет общепринятых законов, постулатов, формул или изречений мудрых людей, никогда не страдают от недостатка уникальности и проблем с таким контентом не наблюдается. Здесь в помощь автору посоветуем развивать собственную фантазию и научиться смотреть на вещи под необычным углом.
Там, где трудно добиться нужного параметра оригинальности для продвижения в поисковиках, придётся идти на разные уловки. В частности, применять автоматические программы для рерайта. Не забываем и о качестве конечного результата. Пользуемся только проверенным софтом, зарекомендовавшим себя с хорошей стороны. Ваши тесты достойны самого лучшего!
Фото с сайта pixabay.com
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