Уникальность текста: что это такое и как с ней бороться?

Что такое уникальность текста?

В толковом словаре среди значений слова «уникальный» можно встретить такие определения, как редкий, единственный в своём роде, исключительный. Получается, что уникальность — такое состояние материала, при котором никто и никогда не встречал его в таком виде, в каком он существует на данный момент.

Параметр измеряется в процентном соотношении:

0%-10%. Неуникальный контент, который был взят с других сайтов или блогов.

15%–60%. Указывает на рерайт весьма посредственного качества.

60%-85%. Средняя уникальность. Не подойдёт для серьёзного ресурса.

90%-100%. Хорошая уникальность.

С подобным показателем уникальности легко добиться продвижения сайта в поиске и популяризации канала.

Почему блоги с неуникальным контентом никогда не выходят в топ выдачи?

Тут всё дело в алгоритме работы поисковых систем. Фактически они просто игнорируют интернет-странички, где публикуется незаконно приватизированный контент. Роботы-сортировщики предлагают людям ссылки только на качественные ресурсы с интересным и, конечно же, уникальным содержимым.

Более того, сайты, грешащие копипастом с других ресурсов, рискуют уйти в блокировку за нарушение авторских прав. И это вполне справедливо. Хочешь популярности и монетизации, работай на совесть и удивляй свою аудиторию таким материалом, который не прочитать больше нигде и никогда. И людям хорошо, и поисковые системы довольны.

Когда невозможно добиться высокой уникальности несмотря на все старания?

Есть ряд тематик, материал в рамках которых, никогда не будет на 100% эксклюзивным. В числе таких проблемных тем значится:

Юриспруденция. Статьи и законы являются априори неуникальными.

Техническое обеспечение. Названия станков, инструментов и технологических процессов очень трудно переиначить.

Физика и химия. Формулы всегда остаются в первозданном виде и не подлежать уникализации.

Медицина. Здесь тоже непросто придумать что-то экстраординарное.

Математика. Обилие формул и точных расчётов вносят определённые трудности в изобретение неповторимого контента.

Что же делать, если тематика по своей сути неуникальна, а статьи по ней нужны позарез? Активно применять словари синонимов или специальные автоматические программы для поднятия уникальности любого текста.

Всегда ли стоит пользоваться услугами сервисов по повышению оригинальности материала?

Часто авторы, пишущие на «проблемные» тематики, сталкиваются с большими трудностями. Вроде бы творил самостоятельно и даже в интернет не заглядывал, а уникальности кот наплакал. Для таких экстремальных случаев существует ряд действенных рекомендаций:

Слова близкие по значению. Всё, что можно заменить в тексте на синонимы, нужны менять не задумываясь.

Сервисы уникализации. Программы, которые были специально написаны для того, чтобы сделать из неуникального контента, уникальный.

Сразу оговоримся, что таких программ огромное количество. Однако, не все результаты придутся по вкусу требовательным копирайтерам. Если вы обнаружили стойкую необходимость в такой «умной» программе, то лучше обратить внимание на сайт повысить-антиплагиат.рф. Здесь не только находится сама программа по повышению оригинальности текста, но ещё и полезные рекомендации по работе с материалом различной направленности для получения действительно качественного результата.

Что имеем в итоге?

Тексты в которых нет общепринятых законов, постулатов, формул или изречений мудрых людей, никогда не страдают от недостатка уникальности и проблем с таким контентом не наблюдается. Здесь в помощь автору посоветуем развивать собственную фантазию и научиться смотреть на вещи под необычным углом.

Там, где трудно добиться нужного параметра оригинальности для продвижения в поисковиках, придётся идти на разные уловки. В частности, применять автоматические программы для рерайта. Не забываем и о качестве конечного результата. Пользуемся только проверенным софтом, зарекомендовавшим себя с хорошей стороны. Ваши тесты достойны самого лучшего!