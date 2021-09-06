Ремонт Октябрьского моста обойдется Новосибирску в 43 миллиона рублей

— Подрядная организация должна будет провести фрезерование асфальтового покрытия на мосту, отремонтировать участки площадью до 5 кв. м. и глубиной 5 см с помощью литого асфальта, а также уложить выравнивающий слой из асфальтобетонной и щебеночно-мастичной смеси, — говорится в сообщении.

Большинство ремонтных работ не повлияют на передвижение транспорта. Электронный аукцион проведут 14 сентября, а работы должны закончить к концу октября текущего года.

Октябрьский (Коммунальный) мост стал первым автомобильным мостом Новосибирска, соединяющим правый и левый берега. Движение по нему открыли в октябре 1955 года.

По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Романа Дронова, Октябрьский мост еще ни разу не ремонтировали капитально. Текущий ремонт проводили пять лет назад. В этом году будет проведен ямочный ремонт.

В середине февраля начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрий Сердюк сообщал, что в планах — полностью отремонтировать дорожное покрытие моста, гидроизоляцию — железобетонную стяжку, на которую укладывается асфальтобетон, тротуары и ограждения.

В 2020 году на мосту закрыли пешеходную часть. На подходах к мосту установили дорожные знаки, заборы и бетонные блоки.