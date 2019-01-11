В 2018 году Новосибирск посетили 25,5 тысяч «безвизовых» китайских туристов

В соответствии с соглашением между Правительством РФ и Правительством КНР, подписанным 29 февраля 2000г., участники туристических групп, численностью от 5 до 50 человек, могут находиться на территории обеих стран до 15 суток, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

По итогам 2018 года число китайских гостей Новосибирской области в рамках соглашения о безвизовом групповом обмене почти в 6 раз превысило количество новосибирцев, отправившихся по безвизовому каналу в Китай.

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