Штатный режим работы городских ТЭЦ стоит миллиардных вложений

За десять месяцев 2019 года сумма собственных средств, направленная ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) на ремонт и модернизацию оборудования новосибирских теплоэлектростанций, составила около 3 млрд. рублей. Из них более 2 млрд. 50 млн. руб. — это средства, выделенные на текущий и капитальный ремонт на ТЭЦ, ещё более 700 млн. руб. — инвестиции в развитие.

Проведённые работы позволили капитально отремонтировать котлы, турбоагрегаты и турбогенераторы на Барабинской ТЭЦ и четырёх ТЭЦ Новосибирска.

Об этом рассказали представители компании во время пресс-тура на ТЭЦ-4. Изначально к ремонту были запланированы 13 объектов, однако компании удалось провести работы «сверх плана».

— Проведён капремонт 16 объектов, — сообщают в компании. — Такое решение мы приняли по результатам контроля состояния оборудования: текущего ремонта оказалось недостаточно, потребовался капитальный.

Одним из основных результатов проведённых ремонтных работ стала существенная экономия топлива.

— В рамках расширенного текущего ремонта на котле № 12 мы заменили порядка 180 тонн мощностей нагрева, — рассказывает главный инженер ТЭЦ-4 Игорь Трушин. — Это позволило значительно повысить КПД котла — он нам даст экономии порядка 1,2 тонны натурального топлива.

По словам главного инженера, в следующем году на предприятии запланирован ремонт ещё одного котла и турбины. Объём вложений в работы уточняется.

При этом, по информации СГК, 10% средств ремонтной программы направлены на мероприятия по сохранению окружающей среды, например, на поддержание качества работы газоочистных сооружений.

Что касается инвестиционной программы, то, к примеру, на той же ТЭЦ-4 в 2019 году заменили сетевую установку и установили новые сетевые насосы с электродвигателями меньшей мощности на турбине № 7. В результате это позволило улучшить гидравлический режим работы предприятия.

Примеры инвестиционных проектов в СГК на других станциях — техперевооружение водогрейного котла ТЭЦ-5, модернизация водоподготовительной установки Барабинской ТЭЦ, модернизация системы водяной обдувки котлов на ТЭЦ-3.

Всего, по данным компании, инвестпрограмма охватила 12 объектов. Это даст возможность не просто поддерживать работоспосность, но и обновлять оборудование станций.

— Результат ремонтной и инвестиционной кампаний — готовность станций к безаварийному и стабильному прохождению отопительного сезона, — отметил заместитель технического директора СГК по Новосибирскому филиалу — технический директор Юрий Кротов.

В 2020 году СГК продолжит ремонтировать основное оборудование ТЭЦ. Программа включает 8 котлоагрегатов суммарной паропроизводительностью 2 810 т/час, 3 турбоагрегата установленной мощностью 320 МВт, а также 2 турбогенератора мощностью 320 МВт. Объём вложений в ремонт оборудования в будущем году будет как минимум на уровне 2019 года.

Фото предоставлено пресс-службой СГК