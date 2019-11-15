Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Штатный режим работы городских ТЭЦ стоит миллиардных вложений

В «Сибирской генерирующей компании» подвели итоги декады 2019 года и подготовки к зиме.
  • 15/11/2019, 16:26
Автор: Евгения Серёгина
Штатный режим работы городских ТЭЦ стоит миллиардных вложений

За десять месяцев 2019 года сумма собственных средств, направленная ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) на ремонт и модернизацию оборудования новосибирских теплоэлектростанций, составила около 3 млрд. рублей. Из них более 2 млрд. 50 млн. руб. — это средства, выделенные на текущий и капитальный ремонт на ТЭЦ, ещё более 700 млн. руб. — инвестиции в развитие.

Проведённые работы позволили капитально отремонтировать котлы, турбоагрегаты и турбогенераторы на Барабинской ТЭЦ и четырёх ТЭЦ Новосибирска.

Об этом рассказали представители компании во время пресс-тура на ТЭЦ-4. Изначально к ремонту были запланированы 13 объектов, однако компании удалось провести работы «сверх плана».

— Проведён капремонт 16 объектов, — сообщают в компании. — Такое решение мы приняли по результатам контроля состояния оборудования: текущего ремонта оказалось недостаточно, потребовался капитальный.

Одним из основных результатов проведённых ремонтных работ стала существенная экономия топлива.

— В рамках расширенного текущего ремонта на котле № 12 мы заменили порядка 180 тонн мощностей нагрева, — рассказывает главный инженер ТЭЦ-4 Игорь Трушин. — Это позволило значительно повысить КПД котла — он нам даст экономии порядка 1,2 тонны натурального топлива.

По словам главного инженера, в следующем году на предприятии запланирован ремонт ещё одного котла и турбины. Объём вложений в работы уточняется.

При этом, по информации СГК, 10% средств ремонтной программы направлены на мероприятия по сохранению окружающей среды, например, на поддержание качества работы газоочистных сооружений.

Что касается инвестиционной программы, то, к примеру, на той же ТЭЦ-4 в 2019 году заменили сетевую установку и установили новые сетевые насосы с электродвигателями меньшей мощности на турбине № 7. В результате это позволило улучшить гидравлический режим работы предприятия.

Примеры инвестиционных проектов в СГК на других станциях — техперевооружение водогрейного котла ТЭЦ-5, модернизация водоподготовительной установки Барабинской ТЭЦ, модернизация системы водяной обдувки котлов на ТЭЦ-3.

Всего, по данным компании, инвестпрограмма охватила 12 объектов. Это даст возможность не просто поддерживать работоспосность, но и обновлять оборудование станций.

— Результат ремонтной и инвестиционной кампаний — готовность станций к безаварийному и стабильному прохождению отопительного сезона, — отметил заместитель технического директора СГК по Новосибирскому филиалу — технический директор Юрий Кротов.

В 2020 году СГК продолжит ремонтировать основное оборудование ТЭЦ. Программа включает 8 котлоагрегатов суммарной паропроизводительностью 2 810 т/час, 3 турбоагрегата установленной мощностью 320 МВт, а также 2 турбогенератора мощностью 320 МВт. Объём вложений в ремонт оборудования в будущем году будет как минимум на уровне 2019 года.

Фото предоставлено пресс-службой СГК

Популярное с сайта

В ИНГГ СО РАН усовершенствуют геотермические зонды для поиска газогидратов

В ИНГГ СО РАН усовершенствуют геотермические зонды для поиска газогидратов

15/11/2019, 13:42
Эти работы позволят в будущем определить возможность присутствия газовых гидратов на морском дне или в вечной мерзлоте.
Аэрофлот прекратил обслуживание пассажиров в бизнес-зале аэропорта Новосибирска

Аэрофлот прекратил обслуживание пассажиров в бизнес-зале аэропорта Новосибирска

15/11/2019, 12:46
Причина — разногласия с холдингом «Новапорт», владеющим аэропортом Толмачёво.
«АЗС-Люкс» откроет в Новосибирске первую АЗС под брендом Nafta24

«АЗС-Люкс» откроет в Новосибирске первую АЗС под брендом Nafta24

15/11/2019, 11:17
В следующем году компания планирует запустить в городе еще четыре заправки под брендом Shell.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

Задолженность по зарплате в регионе за месяц сократилась на 500 тыс рублей

15/11/2019, 17:48

Гонорары новосибирских аниматоров, фотографов и поваров растут

15/11/2019, 17:22

Сбербанк изменил работу с проблемными активами

15/11/2019, 15:52

МТС оснастит «умными» датчиками спецодежду работников опасных производств

15/11/2019, 15:35

Обязательную маркировку молока и сыра введут с 1 июня 2020 года

15/11/2019, 14:31

В ИНГГ СО РАН усовершенствуют геотермические зонды для поиска газогидратов

15/11/2019, 13:42

Аэрофлот прекратил обслуживание пассажиров в бизнес-зале аэропорта Новосибирска

15/11/2019, 12:46

«АЗС-Люкс» откроет в Новосибирске первую АЗС под брендом Nafta24

15/11/2019, 11:17

В третьем квартале Банк России выявил в Сибири 166 нелегальных финансовых организаций

15/11/2019, 10:37

20 новосибирских компаний МСБ вошли в рейтинг «Атланты1000»

14/11/2019, 18:36

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска