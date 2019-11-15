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Гонорары новосибирских аниматоров, фотографов и поваров растут

Зарплаты музыкантов за год, напротив, снизились.
  • 15/11/2019, 17:22
Гонорары новосибирских аниматоров, фотографов и поваров растут

В Новосибирске организация праздников в 2019 году стала дороже – стоимость работы большей части необходимых специалистов (ведущий, аниматор, повар, фотограф) выросла за год. К таким выводам пришли аналитики Авито Работа.

Исследование показало, что в Новосибирске на конец октября 2019 года цена работы профессионала в сфере организации праздников составляет не более 3 600 рублей за выезд. Дешевле всего обойдутся аниматоры: стоимость их работы составляет 1 600 рублей, что на 7% выше, чем годом ранее. Дороже всего обойдется повар (3 600 рублей), стоимость услуг в данной категории стала выше на 5,3% за год. При этом зарплаты в этой сфере снизились у музыкантов – на 33% за год до 3 400 рублей.

Отмечается, что «минимальный пакет» для корпоратива, состоящий из ведущего, хотя бы одного музыканта и фотографа, стоит в среднем по стране примерно 7 300 рублей (гонорар ведущего – 2 300 рублей за выезд, одного музыканта – 2 800 рублей за выезд и одного фотограф – 2 200 рублей за выезд). «Оптимальный пакет», включающий в себя работу ведущего, 2 музыкантов, фотографа, 2 аниматоров и повара, в среднем по России обойдется заказчику в 15 000 рублей (гонорар ведущего – 2 300 рублей за выезд, двух музыкантов – 5 500 рублей за выезд, фотографа — 2 200 рублей за выезд, 2 аниматоров – 3 600 рублей за выезд и повара – 1 400 рублей за выезд).

В Новосибирске «минимальный пакет» для торжества стоит 8 400 рублей, а «оптимальный пакет» для праздника обойдется в 18 600 рублей.

Дешевле всего праздник можно организовать в Перми и Волгограде («минимальный пакет» обойдется там примерно в 4 300 рублей, «оптимальный» – в 10 300 и 10 500 рублей соответственно). Дороже всего устроить торжество в Москве и Самаре. Исходя из перечисленного выше набора развлечений, скромный праздник обойдется в этих городах в среднем около 10 000 рублей, а праздник с большим размахом – более чем в 21 000 рублей.

Фото:pixabay.com, автор- Mathijn01

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