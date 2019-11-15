Сбербанк изменил работу с проблемными активами

Портал DA — сквозной сервис по продаже непрофильных активов, на котором представлены не только активы Сбербанка, но и его партнеров.

— Необходимость создания площадки вызвана тем, что сегодня, по публичным данным, на балансах банков находятся активы на сумму более 2,6 трлн рублей. С одной стороны, это задача банков: как с ними работать, с другой — мы видим, что на этом рынке есть потенциальные инвесторы, которым интересны такие активы, — пояснил Ганеев.

Он напомнил, что сегодня в РФ существуют около 500 площадок, где размещается информация о проблемных активах, что затрудняет их поиски, осложняет процесс ценообразования, взаимодействия между продавцом и потенциальным инвестором. Сервис Сбербанка более публичен — об этом свидетельствует растущий к нему интерес. На 14 ноября 2019 года на портале представлены около 6 тысяч различных активов на 200 млрд рублей, зарегистрированы 3,5 тысячи профессиональных инвесторов. За год через портал осуществлены 200 сделок на 6,5 млрд рублей. 60% в структуре активов составляет недвижимость, в портфель также входят транспорт, предприятия, компании, сельхозугодия, оборудование и т.д, которые расположены не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

— По тем сделкам, которые мы провели, возврат для банка или других участников рынка повышается до 20%, сокращается время сделки, снижаются затраты, — перечисляет Олег Ганеев.

Что касается сервиса Bankro.TECH, то его задача — объединить всю информацию, связанную с банкротствами. По данным Сбербанка, сегодня в судах России находятся 100 тысяч различных банкротных дел на сумму порядка 2,5 трлн рублей. За 9 месяцев 2019 года возращены 130 млрд, в них 20% занимают расходы, так как дело о банкротстве требует сложного документооборота, в сделках большое количество кредиторов, добиться того, чтобы они встретились в нужное время в нужном месте при заданном качестве документов бывает непросто.

— Bankro.TECH собирает информацию о банкротстве, подключен к ресурсам арбитражных управляющих. Он позволяет автоматически формировать реестр кредиторов, проводить электронные комитеты, моделировать стратегию взаимодействия кредиторов между собой, оценивать возможность объединения с другими участниками процесса для усиления своих позиций, — говорит Ганеев. — Основная фишка сервиса — онлайн-доступ к качественной информации на всех стадиях банкротного мероприятия.

Сейчас в сервис заведена информация от ФССП. В перспективе банк намерен расширять сотрудничество с судами, налоговой и прочими госструктурами и пополненять базу данных. На основе собранной информации банк также планирует предоставлять финансовые консультации для юрлиц по поставщикам и потребителям их продукции, возможным партнерам.

Еще один цифровой сервис — робот-оператор — вырос из экспериментов с голосовыми системами, которые Сбербанк начал внедрять в работу с проблемными активами два года назад. Однако, если раньше у него была коллекторская функция, сейчас—консультационная.