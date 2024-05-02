Уголовное дело возбудили из-за долгов по зарплате работникам частной компании в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия, который не выплачивал зарплату своим сотрудникам.
Как сообщила прокуратура Новосибирской области, бывшие сотрудники обратились в прокуратуру Заельцовского района с жалобой на задержку выплат.
— По результатам рассмотрения их обращения в отношении руководителя организации было возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.
По данным СК по Новосибирской области, в период с мая 2021 по март 2024 года директор частной компании не произвела полную выплату заработной платы сотрудникам.
Установлено, что пять работников остались без средств к существованию. При этом в кассу общества поступали денежные средства, которые направлялись на иные платежи и решение текущих финансовых проблем.
Совместно с сотрудниками ОЭБиПК были проведены обыски на предприятии, в ходе которых были изъяты доказательства. Расследование находится под контролем прокуратуры.
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Источник фото: СК по Новосибирской области
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