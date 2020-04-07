Штрафы и пени за долги по оплате услуг ЖКХ отменили до конца 2020 года

Правительством РФ принято решение о запрете начисления пени и ограничения предоставления коммунальных услуг в условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, при этом обязанность граждан своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохраняется, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что постановление №424 от 02.04.2020 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что с основными ресурсоснабжающими предприятиями региона предварительно прорабатывался вопрос об отмене пени за долги по оплате услуг ЖКХ.

— Правительством РФ принята важная антикризисная мера, тем не менее, необходимо стараться ежемесячно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, чтобы не копить долги. Сейчас много дистанционных способов оплаты. Если гражданин по каким-то причинам испытывает сложности с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг, рекомендуется обратиться к исполнителю коммунальных услуг, и заключить соглашение о рассрочке платежа. Информацию об организации, являющейся исполнителем, можно найти в платежном документе – это может быть управляющая компания, ТСЖ или ресурсоснабжающая организация. Сейчас необходимо обеспечить устойчивую работу поставщиков электроэнергии, тепла, холодной и горячей воды и бесперебойный вывоз мусора. Это очень важно в условиях, когда гораздо больше людей находится в своих квартирах длительное время, — прокомментировал Денис Архипов.

По его словам, согласно постановлению Правительства РФ, до 1 января 2020 года вводится запрет начисления пени и ограничения предоставления коммунальных услуг в случае их несвоевременной оплаты гражданами. Такие меры направлены на защиту населения от распространения новой коронавирусной инфекции, – в первую очередь тех граждан, которые испытывают трудности с дистанционной оплатой услуг ЖКХ. При этом в Минстрое России подчеркивают, что обязанность граждан своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохраняется, ведь от платежной дисциплины зависит устойчивость предприятий жилищно-коммунального комплекса, которые продолжают работать, обеспечивая потребителей всеми необходимыми ресурсами. В условиях, когда многие граждане находятся в режиме самоизоляции дома, на ресурсоснабжающие организации ложится дополнительная нагрузка в связи с увеличением потребления коммунальных услуг.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru