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Штрафы в 2-5 тысяч рублей не останавливают незаконный оборот металлов в Новосибирске

  • 15/09/2023, 10:47
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Штрафы в 2-5 тысяч рублей не останавливают незаконный оборот металлов в Новосибирске
Участники рынка опасаются, что с 1 октября объемы рынка нелегальной торговли черными и цветными металлами кратно вырастут.

С 1 октября приемка металла за наличные будет запрещена. Соответствующий закон Госдума РФ приняла еще в июле. В документах к нему отмечалось, что на рынке заготовки лома металлов ежегодно обналичиваются 700-800 млрд рублей. Кроме того, федеральный Минпромторг принимает сопутствующие нормативные акты, ужесточающие контроль за деятельностью игроков рынка. В частности, ведомство расширило общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), который дополнился позициями «Медь вторичная и ее сплавы» и «Продукты переработки лома и отходов цветных металлов» для детализации позиций катанки и проволоки из вторичной меди, а также продукции из первичного и вторичного алюминия и сплавов на его основе.

— Нововведения позволят снизить уровень рисков хищения и неуплаты НДС со стороны переработчиков лома цветных металлов, а также исключат возможность получения ими незаконного налогового вычета. Кроме того, это решение обеспечит развитие стандартизации продукции из вторичной меди и алюминия, — подчеркивают в федеральном ведомстве.

Участники новосибирского рынка в разговоре с редакцией Infopro54 отметили, что металлургические комбинаты начали готовиться к переходу отрасли заготовки лома металлов на безнал еще летом. В результате цены на вторсырье также пошли вверх — за два месяца выросли на 20-25%. Ранее эта динамика наблюдалась осенью, когда предприятия отрасли начинали готовиться к зимнему сезону и формировать запасы сырья.

— Мы ожидаем, что легальный рынок сдачи вторсырья застопорится, так как люди не привыкли к новым требованиям. На долю физлиц у нас в регионе приходятся примерно 50% от всего объема вторсырья. Для сравнения: в регионах юга России эта цифра доходит до 70-80%, — пояснил редакции Infopro54 директор ООО «Экорекс-Металл» Артем Землянников.

При этом собеседник Infopro54 отметил, что легальный рынок окажется совершенно неконкурентоспособен с незаконными пунктами приема металла.

— За деятельностью легальных игроков будет установлен жесточайший контроль, тогда как теневые будут работать по старым правилам. Куда пойдут физлица? Догадаться несложно, — говорит Артем Землянников.

Собеседник редакции отметил, что нелегальные пункты приема металла открываются по всему городу, причем на совершенно неприспособленных для этого участках, например на придомовых территориях. Это приводит к конфликтам с жителями близлежащих домов.

— Прием металла — это лицензируемый вид деятельности, который можно вести на землях промназначения с соблюдением определенного перечня требований к площадке, — подчеркнул он. — По факту мы видим, что эти требования нарушаются, в том числе из-за низких штрафов — 2 000 рублей.

По информации Минпромторга Новосибирской области, на сегодняшний день в регионе выдана 141 лицензия на деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов. Они действуют на 727 площадках, расположенных на территории области. По данным 2ГИС, в Новосибирске 244 точки приема цветного лома металлов, 238 — черного лома. В то же время, как отмечают участники рынка, многие нелегальные локации на картах не обозначены, но успешно работают долгие годы. Эта проблема актуальна для всех районов города.

В Минпромторге редакции сообщили, что контрольные мероприятия по факту осуществления заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов без лицензии относятся к компетенции ГУ МВД России по Новосибирской области.

Для сравнения: в Кемеровской области по поручению губернатора Сергея Цивилева в июне 2023 года была создана межведомственная комиссия по решению вопросов, связанных с пресечением деятельности по незаконному обороту лома металлов.

— Незаконный оборот металлов влияет на состояние экономики региона — от переработки лома во многом зависят металлургические предприятия. Кроме того, зачастую из-за действий тех, кто желает получить легкую прибыль, страдают обычные люди, у которых похищают металл. Поэтому очень важно продолжать комплексную работу по наведению порядка в этой отрасли, — комментировал это решение Сергей Цивилев.

К административной ответственности с начала 2023 года и по июнь на Кузбассе были привлечены 124 правонарушителя, сумма штрафов превысила 250 000 рублей.

В Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54 сообщили, что сотрудники полиции региона регулярно проводят мероприятия по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконной заготовки, переработки и реализации лома черных и цветных металлов.

В результате проведенных мероприятий на территории региона в 2022 году выявлены 36, а в 2023-м — 16 административных правонарушений. В 2022 году наложено штрафов на общую сумму более 72 тысяч рублей, в 2023 году — более 33 тысяч рублей.

— Санкции данной статьи предусматривают следующую административную ответственность: наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 2 500 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц — от 4 000 до 5 000 рублей с конфискацией предметов или без таковой; на юридических лиц —  от 50 000 до 100 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой, — говорится в ответе, полученном Infopro54. — При поступлении сообщений в органы внутренних дел о нарушениях в сфере реализации лома черных и цветных металлов сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия в соответствии с действующим законодательством.

Ранее редакция сообщала о последствиях введения закона такси. Госдума призывает правительство отложить введение «закона о такси» из-за роста цен. 

Фото Infopro54

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Экорекс-Металл Прием металла безналичный расчет Артем Землянников


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