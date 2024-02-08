«Сибантрацит» принимает активное участие в развитии региона

Группа «Сибантрацит» является одним из лидеров по реализации социально значимых программ в Новосибирской области. Компания осуществляет системную благотворительную работу, которая охватывает все сферы – от образования и здоровья до культуры и спорта.

Вот уже много лет Группа является надежным социальным партнером Искитимского района. С семью муниципалитетами, на территориях которых находятся производственные активы, каждый год заключаются соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.

Благоустройство — залог комфорта

В минувшем году, в рамках соглашения, Усть-Чемскому сельсовету были выделены средства для ремонта административного здания, где находятся фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение, соцзащита и сельский досуговый центр. Кроме того, капремонт аналогичного здания проведен в поселке Листвянском.

Жители деревни Харино, села Мосты и Усть-Чема смогли порадоваться отремонтированному уличному освещению благодаря финансовой поддержке Группы. В двух населенных пунктах Тальменского сельсовета также установили уличные светодиодные светильники.

В селе Елбаши заасфальтирована часть дороги ул. Центральная. При этом денежные средства были также направлены на приобретение и установку остановочного павильона общественного транспорта.

Также в 2023 году пристальное внимание компания уделила мероприятиям экологической направленности. Угольщики совместно с волонтерами и неравнодушными жителями провели акции по озеленению деревни Ургун и рабочего поселка Линево.

Спорт, культура и образование

Особое внимание Группа уделяет поддержке образования и культуры. Так, в прошлом году помощь на проведение ремонта была оказана школе №3 рабочего поселка Линево. Старые деревянные окна образовательного учреждения села Мосты заменены на пластиковые. Также при поддержке «Сибантрацита» была приобретена новая мебель и спортивный инвентарь. Школа деревни Калиновка смогла приобрести токарный, фрезерный, заточный и другие станки, чтобы оборудовать полноценную учебную мастерскую для уроков труда.

Что касается учреждений культуры Искитимского района, то для них Группа тоже выделила денежные средства. Таким образом Гусельниковский сельсовет смог заменить световое оборудование в Доме культуры и провести ремонт зрительного зала в клубе деревни Девкино. При участии компании талантливые дети из р. п. Линево представили регион на международных и всероссийских конкурсах и соревнованиях.

Тепло в подарок

Традиционно добывающие активы «Сибантрацита» – «Разрез Восточный» и «Разрез Колыванский» выделили уголь на отопительный сезон. В 2023 году трем котельным района отгрузили пять тысяч тонн топлива — предприятия закрыли практически половину сезонной потребности района в угле. Благотворительный уголь от компании также получили 22 пенсионера Гусельниковского сельсовета.

С заботой о каждом

Группа «Сибантрацит» каждый год поздравляет ребят, которые впервые идут в школу. В 2023 году порядка 500 первоклассников из 17 районных школ получили подарочные наборы к 1 сентября. Наяду с этим, старшему поколению ко Дню Победы компания дарит ветеранам и труженикам тыла продовольственные наборы, а для пенсионеров района проводит творческие конкурсы.

Поддержка общественных инициатив

Группа «Сибантрацит» – первая в Новосибирской области частная компания, которая проводит грантовый конкурс. Он называется «Регион возможностей» и проводится с 2021 года. Суть конкурса заключается в том, что на средства компании жители региона, некоммерческие организации, образовательные учреждения и многие другие могут реализовывать социально значимые проекты. Максимальная сумма гранта для организаций и учреждений составляет до 300 тыс. руб., для граждан – до 50 тыс. руб.

В минувшем году в Искитимском районе реализовано 15 общественных инициатив в сферах культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, охраны окружающей среды, благоустройства территорий и проч. Всего за годы проведения «Региона возможностей» реализован 51 проект, сделавший жизнь людей лучше и комфортнее.

В этом году Группа продолжит воплощать в жизнь свои социальные и благотворительные программы, так как повышение качества жизни людей в Искитимском районе – одна из приоритетных задач компании.